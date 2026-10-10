Impacto en la salud mental tras el sismo en Colombia: El Radar, programa 10 de octubre de 2026

En El Radar de este sábado, 10 de octubre de 2026, Ricardo Ospina abordó los efectos del sismo en la salud mental de los sobrevivientes y la falta de medicamentos. También se habló sobre una convocatoria de emprendimiento para jóvenes que ofrece la posibilidad de recibir un millón de dólares y sobre la alianza de Mario Hernández con Juan Valdez para impulsar el optimismo, el empleo y el desarrollo empresarial en Colombia.



Gabriel Fernando Oviedo, director del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental, hizo énfasis en los trastornos mentales que enfrentan los sobrevivientes del sismo ocurrido hace dos meses en Colombia, así como los duelos, las pérdidas, los riesgos y la falta de medicamentos.

hizo énfasis en los trastornos mentales que enfrentan los sobrevivientes del sismo ocurrido hace dos meses en Colombia, así como los duelos, las pérdidas, los riesgos y la falta de medicamentos. Annika Betancourt, portavoz de la Embajada de Estados Unidos en Colombia, y Sebastián Giraldo, subdirector de Innovación del Centro Colombo, brindaron información sobre un programa de incubación y emprendimiento que busca impulsar proyectos de jóvenes de 18 a 30 años, con la posibilidad de recibir un millón de dólares. Los equipos deben tener entre dos y cuatro integrantes y al menos uno debe ser estudiante activo de educación superior. La convocatoria cierra el 15 de octubre de 2026. Consulte los requisitos en https://www.colombobogota.edu.co/convocatoria-e4i.

brindaron información sobre un programa de incubación y emprendimiento que busca impulsar proyectos de jóvenes de 18 a 30 años, con la posibilidad de recibir un millón de dólares. Los equipos deben tener entre dos y cuatro integrantes y al menos uno debe ser estudiante activo de educación superior. Consulte los requisitos en https://www.colombobogota.edu.co/convocatoria-e4i. Mario Hernández, fundador de homónima de marroquinería y artículos de lujo, destacó su alianza con Juan Valdez para motivar a los colombianos a trabajar con optimismo, mientras continúa expandiendo sus tiendas a regiones como Florencia. Asimismo, enfatizó el compromiso empresarial de generar empleo y aumentar el ingreso per cápita para el desarrollo del país

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