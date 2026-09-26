Panorama del Magdalena tras paro armado: El Radar, programa 26 de septiembre de 2026

En El Radar de este sábado, 26 de septiembre de 2026, Ricardo Ospina abordó la situación de orden público en Magdalena tras el paro de Los Pachenca, sus efectos en la actividad comercial y la muerte de alias Cholo. También se habló sobre las problemáticas de Colombia frente a México y el Foro América Libre.



El gobernador de La Guajira, Jairo Aguilar Deluque, habló sobre las problemáticas que enfrenta el sector tras el paro armado en Magdalena. Señaló que los jóvenes están optando por el dinero fácil, aumentando los actores violentos, y afirmó que en esto influyó el fracaso de la Paz Total.

habló sobre las problemáticas que enfrenta el sector tras el paro armado en Magdalena. Señaló que los jóvenes están optando por el dinero fácil, aumentando los actores violentos, y afirmó que en esto influyó el fracaso de la Paz Total. Mariana Gómez del Campo, presidenta de la ODCA, habló sobre las problemáticas que enfrenta actualmente Colombia y las comparó con la situación de México. Además, se refirió al Foro América Libre, que reunirá en Ciudad de México a representantes de más de 25 países, el próximo 30 de septiembre.

habló sobre las problemáticas que enfrenta actualmente Colombia y las comparó con la situación de México. Además, se refirió al Foro América Libre, que reunirá en Ciudad de México a representantes de más de 25 países, el próximo 30 de septiembre. El senador Carlos Manuel Meisel, se refirió al presupuesto aprobado para el año 2027 y explicó que es necesario recortar gastos de funcionamiento y refinanciar la deuda para liberar recursos hacia la inversión. Destacó: "Este no es el presupuesto soñado para nadie"

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