Cambios en las visas americanas y todo lo que tiene que saber: En Blu Jeans, 30 de agosto de 2026

Actualizado: 30 de ago, 2026
El programa del domingo, 30 de agosto de 2026, en En Blu Jeans conversamos sobre:
- En Secreto de la Innovación, se habló sobre Netflix y Blockbuster.
- En Por qué será, preguntas de la vida cotidiana que todos pensamos y no nos atrevemos a hacer.
- En el Tema Central, Sandra Clavijo, abogada de inmigración de Estados Unidos y Colombia, explicó en entrevista con En Blu Jeans que actualmente existe confusión entre algunas de las medidas anunciadas por las autoridades estadounidenses sobre las visas.
Escuche el programa completo aquí: