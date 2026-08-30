Cambios en las visas americanas y todo lo que tiene que saber: En Blu Jeans, 30 de agosto de 2026

El programa del domingo, 30 de agosto de 2026, en En Blu Jeans conversamos sobre:



En Secreto de la Innovación, se habló sobre Netflix y Blockbuster.

se habló sobre Netflix y Blockbuster. En Por qué será, preguntas de la vida cotidiana que todos pensamos y no nos atrevemos a hacer.

preguntas de la vida cotidiana que todos pensamos y no nos atrevemos a hacer. En el Tema Central, Sandra Clavijo, abogada de inmigración de Estados Unidos y Colombia, explicó en entrevista con En Blu Jeans que actualmente existe confusión entre algunas de las medidas anunciadas por las autoridades estadounidenses sobre las visas.

Escuche el programa completo aquí: