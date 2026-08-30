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Cambios en las visas americanas y todo lo que tiene que saber: En Blu Jeans, 30 de agosto de 2026

En Blu Jeans del domingo, 30 de agosto de 2026, encuentre información, noticias, música, entretenimiento y mucho más.

Micrófono y cabina de Blu Radio
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 30 de ago, 2026

El programa del domingo, 30 de agosto de 2026, en En Blu Jeans conversamos sobre:

  • En Secreto de la Innovación, se habló sobre Netflix y Blockbuster.
  • En Por qué será, preguntas de la vida cotidiana que todos pensamos y no nos atrevemos a hacer.
  • En el Tema Central, Sandra Clavijo, abogada de inmigración de Estados Unidos y Colombia, explicó en entrevista con En Blu Jeans que actualmente existe confusión entre algunas de las medidas anunciadas por las autoridades estadounidenses sobre las visas.

Escuche el programa completo aquí:

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