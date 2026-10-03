¿Cómo apoyar a un hijo deportista sin presionarlo?: En Blu Jeans, 1 de octubre de 2026

Actualizado: 3 de oct, 2026
El programa del sábado, 1 de octubre de 2026, En Blu Jeans arrancó con la Batalla Musical, la leyenda de Marco Polo, y además contó con las siguientes secciones:
- En Reconstruyendo País, se presentó Veloa, un emprendimiento caleño de prendas que busca resaltar la identidad, cultura y símbolos de Cali a través de diseños producidos completamente en la ciudad.
- En Un columnista nos contó, se reflexionó sobre la capacidad de levantarse después de atravesar momentos difíciles, a partir de la obra de Maya Angelou. La idea central fue reconocer que sentir dolor, miedo o tristeza no impide seguir adelante y que muchas veces ya hemos superado situaciones que alguna vez parecían imposibles.
- En el Tema Central, Carlos Mario Oquendo, ciclista y medallista olímpico, habló sobre el papel de los padres en la formación deportiva de sus hijos. Explicó que el acompañamiento debe centrarse más en el esfuerzo, la motivación y el proceso que en los resultados, y advirtió sobre los riesgos de ejercer demasiada presión o convertir las expectativas de los adultos en las metas de los niños.
- En Cine Zona, Juank Solarte habló sobre la apertura del museo de arte narrativo de George Lucas en Los Ángeles, un espacio dedicado a contar historias a través de imágenes y que incluye una sección con archivos originales de Star Wars. Además, recomendó Digger, la nueva película protagonizada por Tom Cruise y dirigida por Alejandro González Iñárritu.
- En 'La Máquina de la verdad', se discutieron los mitos y verdades que rodean a las hormigas, con la ayuda de Melina Linares, bióloga del Parque Monarca en Tenjo.
Escuche el programa completo aquí: