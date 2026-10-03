¿Cómo apoyar a un hijo deportista sin presionarlo?: En Blu Jeans, 1 de octubre de 2026

El programa del sábado, 1 de octubre de 2026, En Blu Jeans arrancó con la Batalla Musical, la leyenda de Marco Polo, y además contó con las siguientes secciones:



En Reconstruyendo País, se presentó Veloa , un emprendimiento caleño de prendas que busca resaltar la identidad, cultura y símbolos de Cali a través de diseños producidos completamente en la ciudad.

se presentó , un emprendimiento caleño de prendas que busca resaltar la identidad, cultura y símbolos de Cali a través de diseños producidos completamente en la ciudad. En Un columnista nos contó, se reflexionó sobre la capacidad de levantarse después de atravesar momentos difíciles, a partir de la obra de Maya Angelou. La idea central fue reconocer que sentir dolor, miedo o tristeza no impide seguir adelante y que muchas veces ya hemos superado situaciones que alguna vez parecían imposibles.

se reflexionó sobre la capacidad de levantarse después de atravesar momentos difíciles, a partir de la obra de Maya Angelou. La idea central fue reconocer que sentir dolor, miedo o tristeza no impide seguir adelante y que muchas veces ya hemos superado situaciones que alguna vez parecían imposibles. En el Tema Central, Carlos Mario Oquendo, ciclista y medallista olímpico, habló sobre el papel de los padres en la formación deportiva de sus hijos. Explicó que el acompañamiento debe centrarse más en el esfuerzo, la motivación y el proceso que en los resultados, y advirtió sobre los riesgos de ejercer demasiada presión o convertir las expectativas de los adultos en las metas de los niños.

Carlos Mario Oquendo, ciclista y medallista olímpico, habló sobre el papel de los padres en la formación deportiva de sus hijos. Explicó que el acompañamiento debe centrarse más en el esfuerzo, la motivación y el proceso que en los resultados, y advirtió sobre los riesgos de ejercer demasiada presión o convertir las expectativas de los adultos en las metas de los niños. En Cine Zona, Juank Solarte habló sobre la apertura del museo de arte narrativo de George Lucas en Los Ángeles, un espacio dedicado a contar historias a través de imágenes y que incluye una sección con archivos originales de Star Wars. Además, recomendó Digger, la nueva película protagonizada por Tom Cruise y dirigida por Alejandro González Iñárritu.

Juank Solarte habló sobre la apertura del museo de arte narrativo de George Lucas en Los Ángeles, un espacio dedicado a contar historias a través de imágenes y que incluye una sección con archivos originales de Star Wars. Además, recomendó Digger, la nueva película protagonizada por Tom Cruise y dirigida por Alejandro González Iñárritu. En 'La Máquina de la verdad', se discutieron los mitos y verdades que rodean a las hormigas, con la ayuda de Melina Linares, bióloga del Parque Monarca en Tenjo.

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