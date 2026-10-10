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¿Dejar el azúcar es suficiente para prevenir la diabetes?: En Blu Jeans, 10 de octubre de 2026

En Blu Jeans del sábado, 10 de octubre de 2026, encuentre información, noticias, música, entretenimiento y mucho más.

Micrófono y cabina de Blu Radio
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 10 de oct, 2026

El programa del sábado, 10 de octubre de 2026, En Blu Jeans arrancó con la Batalla Musical, la leyenda de Escher, y además contó con las siguientes secciones:

  • En Reconstruyendo País, se presentó la historia de Uana, una marca colombiana que nació en San Victorino, Bogotá, y llevó su propuesta de diseño sostenible hasta la Semana de la Moda de París. Su colección Vernacular transforma elementos cotidianos e identidad colombiana en prendas y accesorios con materiales recuperados, fibras sostenibles y trabajo artesanal.
  • En El secreto de la innovación, se explicó el modelo de negocio de PriceSmart, basado en membresías, venta de productos en grandes volúmenes y reducción de costos. También se destacó cómo este esquema busca fidelizar a los clientes y aprovechar las economías de escala para ofrecer precios competitivos.
  • En el Tema Central, el doctor Gerardo Ochoa, experto en reversión de diabetes, explicó las diferencias entre la diabetes tipo 1 y tipo 2 y las señales que pueden advertir problemas metabólicos antes de un diagnóstico, como falta de energía, cambios de peso, sed excesiva o hambre frecuente. También señaló que la diabetes tipo 2 puede mejorar mediante cambios sostenidos en alimentación, actividad física, sueño y manejo del estrés, siempre con seguimiento adecuado, especialmente cuando existen medicamentos de por medio.
  • En 'La Máquina de la verdad', se discutieron los mitos y verdades que rodean a la soledad en la adultez, con la ayuda de Pablo Estrella, psicólogo y mágister en Educación.

Escuche el programa completo aquí:

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