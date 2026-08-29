¿Qué buscan transmitir los jóvenes cuando “farmean aura”? En Blu Jeans, 29 de agosto de 2026

El programa del sábado, 29 de agosto de 2026, En Blu Jeans arrancó con la Batalla Musical, la Leyenda de Hernán Cortés y contó con las siguientes secciones:



En Reconstruyendo País, se presentó la historia de Botica Lab, un emprendimiento de Andalucía, Valle del Cauca, dedicado a fórmulas magistrales con plantas medicinales, que sufrió daños en su laboratorio, bodega y punto de venta por el terremoto.

se presentó la historia de Botica Lab, un emprendimiento de Andalucía, Valle del Cauca, dedicado a fórmulas magistrales con plantas medicinales, que sufrió daños en su laboratorio, bodega y punto de venta por el terremoto. En Un columnista nos contó, se recordó la historia de Dolly Parton, desde una infancia marcada por la pobreza hasta convertirse en una de las grandes figuras de la música country. Su trayectoria dejó una reflexión sobre valorar lo construido, saber decir que no y convertir el éxito propio en oportunidades para otros.

se recordó la historia de Dolly Parton, desde una infancia marcada por la pobreza hasta convertirse en una de las grandes figuras de la música country. Su trayectoria dejó una reflexión sobre valorar lo construido, saber decir que no y convertir el éxito propio en oportunidades para otros. En el Tema Central, Víctor Arango , coach en PNL y máster en comunicación no verbal, explicó qué significa “farmear aura” , una tendencia popular entre jóvenes que busca proyectar carisma, seguridad o presencia mediante gestos y movimientos. Señaló que, aunque el término nació en la cultura digital y los videojuegos, la búsqueda de transmitir estas cualidades a través del cuerpo existe desde hace mucho tiempo.

, coach en PNL y máster en comunicación no verbal, explicó qué significa , una tendencia popular entre jóvenes que busca proyectar carisma, seguridad o presencia mediante gestos y movimientos. Señaló que, aunque el término nació en la cultura digital y los videojuegos, la búsqueda de transmitir estas cualidades a través del cuerpo existe desde hace mucho tiempo. En 'La Máquina de la verdad', se discutieron los mitos y verdades que rodea la importación de productos desde China gracias a Juan Caicedo, fundador del Circulo de Importadores e Importools.

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