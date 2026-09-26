¿Se puede amar a dos personas al mismo tiempo?: En Blu Jeans, 26 de septiembre de 2026

El programa del sábado, 26 de septiembre de 2026, En Blu Jeans arrancó con la Batalla Musical, la leyenda de la proporción áurea, y además contó con las siguientes secciones:



En Reconstruyendo País, se destacó la donación de 50 dispositivos de monitoreo remoto que hizo la Clínica Shaio al Hospital Universitario del Valle para apoyar la atención de pacientes cardiovasculares. También se presentó Café Don Fabio , un emprendimiento familiar de Santuario, Risaralda, que busca ampliar su mercado y llevar su producto a otros países.

se destacó la donación de para apoyar la atención de pacientes cardiovasculares. También se presentó , un emprendimiento familiar de Santuario, Risaralda, que busca ampliar su mercado y llevar su producto a otros países. En Un columnista nos contó, se reflexionó sobre cómo cambiar la relación con los errores y dejar de asumirlos como fracasos permanentes. Entre las recomendaciones estuvieron aprender del pasado sin quedarse atrapado en él, asumir responsabilidades, escuchar críticas y entender cuándo una equivocación puede indicar que es momento de cambiar de camino.

se reflexionó sobre cómo cambiar la relación con los errores y dejar de asumirlos como fracasos permanentes. Entre las recomendaciones estuvieron aprender del pasado sin quedarse atrapado en él, asumir responsabilidades, escuchar críticas y entender cuándo una equivocación puede indicar que es momento de cambiar de camino. En el Tema Central, Diana Ambe, coach de relaciones e infidelidades, habló sobre las razones por las que una persona puede ser infiel y por qué algunas relaciones paralelas llegan a convertirse en vínculos emocionales duraderos. La conversación también abordó la importancia de los acuerdos, la honestidad dentro de la pareja, los celos y los retos de reconstruir una relación después de una infidelidad.

Diana Ambe, coach de relaciones e infidelidades, habló sobre las razones por las que una persona puede ser infiel y por qué algunas relaciones paralelas llegan a convertirse en vínculos emocionales duraderos. La conversación también abordó la importancia de los acuerdos, la honestidad dentro de la pareja, los celos y los retos de reconstruir una relación después de una infidelidad. En 'La Máquina de la verdad', se discutieron los mitos y verdades que rodean a los sismos, con la ayuda de Alex Bernal, geólogo de la Universidad Nacional de Colombia.

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