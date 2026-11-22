Actualizado: 22 de nov, 2026
Descubra las entrevistas y reflexiones que marcaron una nueva edición de Encuentros Blu, este domingo, 22 de noviembre de 2026.
- Sofía Peña, integrante de la Fundación Cultural Canto Verde, habló sobre el trabajo pedagógico y de sensibilización que desarrolla junto a su compañero Carlos López, a través de la música, la literatura y la ilustración. La conversación giró alrededor de iniciativas como El Vuelo, un proyecto que reúne poesía, música y expresiones artísticas para acompañar, sensibilizar y rendir homenaje a las mujeres. También explicó cómo el arte puede convertirse en una experiencia que invita a escuchar, reflexionar y conectar con las emociones, y compartió algunos de sus poemas.
- Ángela Fiorenza Aguirre, fundadora de LoveNet, escritora y asesora de emprendedores, regresó a Encuentros Blu para hablar sobre el soulpreneur, una propuesta que plantea conectar los talentos, las pasiones y el propósito personal con proyectos empresariales capaces de generar impacto y sostenibilidad. Durante la charla, explicó cómo acompaña a personas que buscan convertir aquello que aman hacer en una actividad económica, habló de sus libros y de la importancia de reconocer las capacidades propias para construir una vida alineada con lo que cada persona considera su propósito.
- Leonel Blandón, líder comunitario y activista por la paz y la defensa del territorio, compartió el trabajo que desarrolla con niños y jóvenes en comunidades del Chocó profundo y otros territorios. Desde actividades deportivas, recreativas y espacios de integración, busca fortalecer el sentido de pertenencia, promover la convivencia y abrir oportunidades para que las nuevas generaciones puedan construir un futuro distinto. También habló de las dificultades que enfrentan los líderes comunitarios para conseguir recursos y apoyo institucional, y de la importancia de sumar aliados que permitan impulsar el talento de niños y jóvenes de estas regiones.
- Yeiber Rivera, escritor, conferencista y conocedor de temas sociales, abordó la prevención de las violencias de género, la protección de las víctimas y la necesidad de garantizar que las leyes se traduzcan en acciones concretas. Conversó sobre la Ley 2530 de 2025, que establece medidas de apoyo para niños, niñas y adolescentes, así como jóvenes que cumplen determinadas condiciones, que han quedado huérfanos por feminicidio, y las dificultades que enfrenta su implementación. También habló de la cartilla Antes de que sea tarde, una iniciativa de prevención de la violencia de género, de la importancia de denunciar y de la necesidad de hacer seguimiento a las medidas de protección para que realmente respondan a las necesidades de las víctimas.
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