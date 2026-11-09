A más de 25.000 personas no se les olvidó que Reykon sigue siendo el líder

A comienzos de 2026, Reykon expresó en diálogo con Blu Radio el orgullo que sentía al ver que, pese al paso de los años, sus seguidores continuaban respetando su trayectoria y, sobre todo, cantando a todo pulmón las canciones que compuso hace más de una década con amor y pasión.

"Lo que mucha gente pensaba como: 'Qué locos estos manes haciendo reguetón en Medellín’, hoy hace sentir que no estábamos tan locos. A nosotros sí nos tocó esa época. Hoy un pelao se puede subir a cantar y la gente piensa que puede ser el próximo J Balvin. Antes no había credibilidad (...) No porque haya más herramientas significa que sea fácil pegar. Hoy hay una demanda increíble y muchísimos artistas intentando sobresalir", expresó.

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Foto: suministrada

Meses después, Reykon comprobó que, efectivamente, no estaba equivocado y que el público tampoco había olvidado por qué lo llamaban "el líder". Dos fechas con lleno total en el Movistar Arena de Bogotá, que reunieron a más de 25.000 personas, fueron la muestra de que canciones como "Soltera", "Se Aloca" y "Te Gateo", entre otras, siguen vigentes en la memoria de sus seguidores.

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Lo que comenzó hace más de diez años como una apuesta por abrirse camino en el género urbano terminó convirtiéndose en parte de la historia del reguetón colombiano. Hoy, el reconocimiento de la industria y la respuesta del público ratifican el impacto de un trabajo que, según ha contado el propio artista, siempre estuvo impulsado por el amor a la música.

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Para estas dos presentaciones, Reykon preparó varias sorpresas que convirtieron el doble sold out en una celebración de los sonidos que marcaron a toda una generación. J Balvin, Kapo, Pasabordo, J Álvarez, Golpe a Golpe, Hebert Vargas, Nio García y Milo Bvgatti fueron algunos de los invitados nacionales e internacionales que se sumaron a las noches, con apariciones que sorprendieron al público y estuvieron cargadas de emoción.

Reykon y J Balvin // Foto: suministrada

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Durante aquella conversación con Blu Radio, el intérprete de "Tu cuerpo me llama" también recordó que, en los primeros años del reguetón colombiano, los artistas urbanos enfrentaban un fuerte rechazo y hasta eran abucheados en algunos escenarios. Sin embargo, considera que el reconocimiento internacional de figuras como Karol G, Maluma, J Balvin y Ryan Castro evidencia la transformación de Medellín: pasó de ser una ciudad donde el género era cuestionado a convertirse en una de las principales capitales musicales del mundo.

"La música siempre ha tenido historias pesadas. Lo que pasa es que otros artistas las han sabido camuflar un poquito (...) ¿A cuánta gente le ha dado empleo esta música, a cuánta gente ha sacado de los barrios?", señaló.

Los dos conciertos con entradas agotadas en el Movistar Arena representaron un capítulo importante en la trayectoria de Reykon y ratificaron su poder de convocatoria. Además, posicionaron el tour No Se Te Olvidó entre las giras de mayor rentabilidad del mercado de conciertos.

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Más allá de los números, las dos noches significaron el reencuentro del artista con sus seguidores, quienes acompañaron cada canción de principio a fin y demostraron que su música sigue conectando con distintas generaciones.