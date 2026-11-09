Actor de la 'Reina del Flow' se lanzó como cantante y estrenó su primer álbum: "Un sueño"

Después de un largo de camino como actor y cantante, Juan Palau salió con su primer álbum de estudio al cual denominó '33', que reúne 10 años de aprendizajes como artistas y los aprendizajes que proyectos como la 'Reina del Flow', de Caracol Televisión, le dejaron para llegar hasta ese punto.

En entrevista con Blu Radio, el artista explicó que este lanzamiento representa mucho más que una colección de canciones, pues es el reflejo de su evolución desde que comenzó a cantar reguetón a los 15 años. Ahora, con 33 años, decidió reunir diferentes facetas de su recorrido musical en una producción que explora sonidos como el reggae, el hip hop, el reparto, la cumbia, el funk y el merenguetón.

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"He cumplido muchas de las metas que me tracé hace 10 años, todavía me faltan otras, pero también me quité un poco esa presión de ir contrarreloj. Uno piensa: 'Uy, voy para los 30, ya tengo 31'. Mira que, a los 33 años, viví el año más lindo de mi vida a nivel profesional. Entonces, se trata de quitarse esa presión. He cumplido metas, me faltan muchas y sigo trabajando por ellas, sin afán, con un foco claro, un objetivo y disciplina. Si llego a los 43, no sé cómo voy a ser. Seguramente estaré lleno de gratitud", expresó.

Foto: suministrada

Aseguró que parte del aprendizaje fue gracias a esta producción de Caracol. En medio de la gira que han llevado a cabo, aprendió de los escenarios y el público, además que su personaje, Drama Key, le ayudaron de una u otra forma entender la industria para construir su camino como artista.



"He aprendido a disfrutarlo más. Antes no me lo soñaba tanto con el reguetón, pero ahora me he enamorado mucho más de esa esencia del sonido en vivo. También está todo lo que implica andar con un equipo grande. En el proyecto de Juan Palau normalmente viajamos máximo 15 personas, pero hacerlo con 33 implica aviones, logística, hoteles, bandas, desplazamientos de una ciudad a otra y, a veces, estar un día en un lugar y dos días en otro", añadió.

Palau también recordó uno de los momentos más difíciles de su carrera: la separación de su antiguo dúo musical. Mientras otros artistas de su generación comenzaban a alcanzar reconocimiento, él atravesó una etapa de frustración que lo llevó a alejarse de la música durante aproximadamente un año. Sin embargo, el respaldo de sus padres, especialmente de su papá, fue fundamental para retomar sus sueños.

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"Digo que para mí el éxito no se mide por la fama ni por el dinero, sino por el cariño de la gente que amo, de quienes han estado conmigo desde cero, incluso en las malas. Es un mensaje para todos aquellos que, como yo, se levantan todos los días a luchar por un sueño. Lo digo tal cual en la canción porque para mí el éxito es eso: el cariño de la gente que amo, de quienes me apoyaron desde el principio. Ver que siguen ahí conmigo, que en los días difíciles me dan un abrazo y me dicen: 'Papi, pa'lante, que usted sí puede'. Cuando mi mamá me mira y me dice: 'Hijo, vamos bien'; cuando mi viejo me dice: 'Dale, hijo'; cuando mi novia me dice: 'Dale, amor, tú puedes', me siento un ganador. Soy exitoso porque tengo el apoyo de los míos, de mi combo, de quienes están desde el día cero", puntualizó.