Ahyre revoluciona el folklore argentino con una propuesta contemporánea y conquista Colombia

La agrupación argentina Ahyre continúa consolidándose como uno de los proyectos más innovadores del folklore latinoamericano. Con una propuesta que mezcla raíz tradicional, armonías modernas y una estética cuidada, el grupo llega a Colombia en el marco del Festival Latir, marcando un nuevo capítulo en su expansión internacional.

“Sentíamos de alguna manera una carta blanca, que teníamos licencia para poder proponer con mucha libertad, y eso hizo que desde el primer momento AHYRE tenga un refresh muy grande”, dijeron en diálogo con Blu Radio.

Uno de los hitos más importantes en la carrera de Ahyre ha sido su paso por el Festival de Viña del Mar, donde lograron un reconocimiento clave que impulsó su visibilidad fuera de Argentina. La experiencia, más allá del premio, representó un punto de inflexión en su proyección global.

“Era salir de lo conocido… y nos dimos cuenta que era un lugar de muchísima exposición… descubrir que la música de Ahyre es perfectamente permeable a públicos que no son solamente argentinos”, añadieron.



El reconocimiento de Ahyre también ha llegado desde la industria, con premios Gardel que destacan su trabajo discográfico. A diferencia de otros galardones, estos premios son otorgados por profesionales del medio, lo que refuerza su credibilidad artística.

Ahyre // Foto: Instagram @ahyremusica

La llegada de Ahyre a Bogotá, en el contexto del Festival Latir, representa una oportunidad para fortalecer su vínculo con el público colombiano. La banda asegura que su propuesta se basa en la sinceridad artística como principal herramienta de conexión.

Lejos de seguir fórmulas comerciales, Ahyre apuesta por la autenticidad como motor de su evolución. Su visión del futuro del folklore está ligada a la honestidad creativa y al reflejo del momento personal y colectivo.

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“No hay un objetivo de componer pensando en llegar a un lugar… cada disco es reflejo del momento que estamos pasando”, puntualizaron.