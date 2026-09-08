Dexter: Resurrección prepara su regreso para Halloween

A dos décadas de su debut, Dexter Morgan volverá a enfrentarse a sus propios demonios en la segunda temporada de Dexter: Resurrección, que llegará a Paramount+ el viernes 30 de octubre, justo a tiempo para Halloween y en el marco del 20.º aniversario de la franquicia.

La serie original de SHOWTIME regresará con Michael C. Hall nuevamente en el papel del célebre asesino que sigue las reglas de El Código. La nueva entrega contará además con el regreso de Uma Thurman, Jack Alcott, Ntare Guma Mbaho Mwine, Kadia Saraf, Dominic Fumusa, Desmond Harrington y James Remar.

Dos asesinos y una nueva amenaza

Bajo la dirección del showrunner y productor ejecutivo Clyde Phillips, la segunda temporada pondrá a Dexter en medio de un peligroso enfrentamiento entre dos asesinos: uno con décadas de experiencia y una larga historia criminal, y otro joven homicida que siembra el terror en Nueva York de una manera nunca antes vista.

A esta amenaza se sumará una batalla personal para Dexter, quien deberá enfrentar una inesperada crisis de la mediana edad. Mientras tanto, Harrison Morgan continuará su propia búsqueda de justicia, llevando la relación entre padre e hijo hacia uno de sus momentos más oscuros.



El elenco también incorporará a Dan Stevens, Bokeem Woodbine, Nona Parker Johnson y Brian Cox, mientras Krysten Ritter regresará como invitada especial y Gabriel Luna se sumará como actor invitado.