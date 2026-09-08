Sonequa Martin-Green revela las claves de Lena Silver en ‘Boston Blue’

La actriz Sonequa Martin-Green habló sobre los principales elementos que la llevaron a formar parte de Boston Blue, la nueva producción que amplía el universo de Blue Bloods y que estrenará el episodio final de su primera temporada el próximo 10 de septiembre de 2026.

En entrevista con Blu Radio, Martin-Green explicó que uno de los aspectos que más la convenció para asumir el papel de Lena Silver fue la manera en que la serie aborda la fe y la diversidad familiar. Para la actriz, la historia presenta una familia multirracial y multirreligiosa que, además de enfrentar los desafíos propios de las fuerzas del orden, mantiene como prioridades a Dios, la familia y la comunidad.

“Lo que más me atrajo fue el componente de fe”, aseguró la actriz, quien destacó especialmente la representación conjunta del judaísmo y el cristianismo dentro de la misma familia. “Me pareció un acto de gran valentía. Nunca había visto algo así”, afirmó.

Lena Silver, un personaje construido desde la emoción

Sobre la construcción de Lena, Martin-Green señaló que decidió sumergirse por completo en la historia para encontrar la esencia del personaje. La actriz explicó que, más que intentar hacerla diferente de otros protagonistas de series policiales, buscó asumir sus circunstancias como una realidad.



“Esta es mi vida. Y así es como voy a sacarlo a la luz”, explicó. También aseguró que interpretar a Lena le ha permitido explorar una faceta distinta de su trabajo, especialmente por el énfasis que ha puesto en la alegría.

La conexión entre Lena y Danny Reagan

Uno de los elementos destacados de Boston Blue es la relación entre Lena y Danny Reagan, interpretado por Donnie Wahlberg. Martin-Green describió a ambos como los “Gemelos Fantásticos”, debido a la conexión inmediata que desarrollan.

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Los dos personajes provienen de familias reconocidas dentro de las fuerzas del orden y comparten una fuerte vocación por la justicia. Para la actriz, esa experiencia en común explica la confianza que surge entre ellos desde el comienzo.

Martin-Green espera que el público latinoamericano disfrute de la serie, de la familia Silver y de la relación entre Lena y Danny, además de encontrar en la producción un espacio de entretenimiento capaz de generar preguntas y reflexiones.