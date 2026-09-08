Feid anuncia película especial para sus seguidores en Estados Unidos

Feid continúa expandiendo el universo de Ferxxo más allá de la música. El artista paisa anunció una función especial de EL GREEN PRINT, película que tendrá una única noche de exhibición en 42 cines Regal de 41 ciudades de Estados Unidos. La jornada incluirá además el estreno en pantalla grande del videoclip de “A Xon De Qué”, nuevo lanzamiento que hace parte de su próximo EP, El Club de las 19 Flores.

La cinta llevará a los seguidores de Feid a una experiencia cinematográfica alrededor de la transformación de su icónico alter ego. Las entradas tendrán un valor de 10 dólares y el precio completo podrá utilizarse como crédito de 10 dólares para alimentos y bebidas en los cines Regal participantes durante el día de la proyección.

Feid en concierto // Foto: AFP

Una propuesta visual inspirada en la cultura underground, los vehículos modificados, la arquitectura brutalista y el mundo del drift japonés. La producción cuenta con la participación de Álvaro Díaz, Yuki Chiba, Tony Hawk y Keiichi Tsuchiya, conocido como el “Drift King”.

El estreno llega mientras Feid prepara también su regreso a Medellín. A mediados de agosto, el cantante tenía previsto un concierto exclusivo para presentar en vivo las canciones de El Club de las 19 Flores, pero el evento fue aplazado debido al terremoto. Finalmente, el paisa confirmó que la presentación se realizará el 25 de septiembre de 2026 en el centro de eventos La Macarena, acompañado por artistas invitados.



Con “A Xon De Qué”, Feid explora una faceta más nostálgica y vinculada al desamor, mientras amplía una propuesta artística que conecta música, cine y experiencias en vivo.