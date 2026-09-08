En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Porte de armas
Marco Rubio
Luis Díaz
"Plan Marshall" para Chocó
Vuelta a España

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Entretenimiento  / Feid anuncia película especial para sus seguidores en Estados Unidos

Feid anuncia película especial para sus seguidores en Estados Unidos

Ante de estrenar su próximo EP, Feid confirmó que los seguidores de EEUU tendrán un clip exclusivo detrás de la grabación del 'Green Print', su actual proyecto musical.

Feid (3).jpg
Feid //
Foto: Universal Music
Por: Jose Villanueva
|
Actualizado: 8 de sept, 2026

Feid continúa expandiendo el universo de Ferxxo más allá de la música. El artista paisa anunció una función especial de EL GREEN PRINT, película que tendrá una única noche de exhibición en 42 cines Regal de 41 ciudades de Estados Unidos. La jornada incluirá además el estreno en pantalla grande del videoclip de “A Xon De Qué”, nuevo lanzamiento que hace parte de su próximo EP, El Club de las 19 Flores.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

La cinta llevará a los seguidores de Feid a una experiencia cinematográfica alrededor de la transformación de su icónico alter ego. Las entradas tendrán un valor de 10 dólares y el precio completo podrá utilizarse como crédito de 10 dólares para alimentos y bebidas en los cines Regal participantes durante el día de la proyección.

Feid en concierto
Feid en concierto //
Foto: AFP

Últimas noticias

'Medusa' de Netflix.jpg
Entretenimiento

Regresa 'Medusa' a Netflix: esta es la fecha de salida de la segunda temporada

Festival Cordillera 2026
Entretenimiento

Festival Cordillera con una experiencia que irá mucho más allá de la música

Una propuesta visual inspirada en la cultura underground, los vehículos modificados, la arquitectura brutalista y el mundo del drift japonés. La producción cuenta con la participación de Álvaro Díaz, Yuki Chiba, Tony Hawk y Keiichi Tsuchiya, conocido como el “Drift King”.

El estreno llega mientras Feid prepara también su regreso a Medellín. A mediados de agosto, el cantante tenía previsto un concierto exclusivo para presentar en vivo las canciones de El Club de las 19 Flores, pero el evento fue aplazado debido al terremoto. Finalmente, el paisa confirmó que la presentación se realizará el 25 de septiembre de 2026 en el centro de eventos La Macarena, acompañado por artistas invitados.

Con “A Xon De Qué”, Feid explora una faceta más nostálgica y vinculada al desamor, mientras amplía una propuesta artística que conecta música, cine y experiencias en vivo.

Relacionados

Viral

Feid

Publicidad

Publicidad

Publicidad