Festival Cordillera con una experiencia que irá mucho más allá de la música

Una vez más, el Festival Cordillera se alista para recibir a miles de fanáticos de la música con una programación que volverá a reunir -en el Parque Simón Bolívar- a distintas generaciones, de la mano de la música latinoamericana y de propuestas internacionales. El encuentro, programado para el 12 y 13 de septiembre, contará con artistas como Ricky Martin, Andrés Calamaro, Sean Paul, Andrés Cepeda y Grupo Niche, entre otros.

Más allá de los escenarios, el festival se ha convertido en un espacio para encontrarse con amigos, compartir en grupo y descubrir nuevas maneras de disfrutar una jornada musical. Esa combinación entre sonidos, generaciones y experiencias también ha llamado la atención de distintas compañías que buscan vincularse con las nuevas dinámicas de los asistentes.

Festival Cordillera // Foto: AFP

Un espacio para diversas actividades

Cordillera servirá como punto de encuentro para una generación que encuentra en la música un espacio para compartir, pero también para explorar nuevas experiencias. La diversidad de artistas y públicos del festival refleja, precisamente, una escena cultural en la que las fronteras entre edades, géneros musicales y formas de celebración son cada vez más flexibles.

El festival suele estar acompañado de diversos estands, marcas y actividades que permiten a los asistentes disfrutar de este evento de una manera diferente, más allá de la música y de la mano de grandes espacios para hacer de esto algo diferente.



Nuevas formas de disfrutar en el parque

Una de ellas será una propuesta alrededor del whisky con sabor a piña de Buchanan’s, que llegará al festival con experiencias diseñadas para acompañar el ambiente de Cordillera. La apuesta parte de una transformación en los hábitos de consumo y de la búsqueda de ocasiones menos tradicionales para acercarse a esta categoría.

La presencia de esta propuesta en Cordillera responde a una tendencia que busca ampliar los momentos asociados al whisky. Los festivales de música, los tardeos, los asados, los días de piscina y los encuentros informales aparecen como escenarios donde las nuevas generaciones encuentran otras formas de relacionarse con este tipo de bebidas.

Publicidad

“Queremos romper paradigmas alrededor de la categoría. Las mujeres toman whisky y las nuevas generaciones también lo están disfrutando en momentos diferentes: un festival, un tardeo, un asado o una salida con los suyos”, señaló Hilda Vélez, directora de Marketing de Diageo Colombia.

Música y familia elegida

La experiencia durante Cordillera estará acompañada de degustaciones, música con DJs, activaciones y espacios destinados a compartir. Uno de los conceptos centrales será el de la “familia elegida”: aquellas personas con las que se construyen vínculos más allá de los lazos de sangre y con quienes se comparten momentos especiales.

La coctelería también tendrá protagonismo. Entre las preparaciones previstas se encuentra el Pineapple Spritz, que combina whisky con sabor a piña, tónica, prosecco, fruta y hielo.