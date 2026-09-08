Regresa 'Medusa' a Netflix: esta es la fecha de salida de la segunda temporada

En marzo de 2025, en redes sociales se hizo viral ‘Medusa’, una serie de Netflix, que con 12 episodios puso a hablar a todos de su historia, personajes y problemas, aunque hubo ciertas críticas que lo único que llevaron fue a subir la audiencia de esta producción para que miles de personas se terminaran enganchando.

La historia de la familia Hidalgo tuvo un final que, para muchos, merecía seguir contando más detalles sobre esta familia y, por eso, Netflix confirmó que el próximo 30 de septiembre llegará la segunda temporada a la plataforma tras revelarse quién intentó asesinar a Bárbara ante de tomar el control de Medusa, un importante conglomerado.

'Medusa' de Netflix // Foto: Netflix

Ahora, la familia puede convertirse en el enemigo. En la segunda temporada de Medusa, los Hidalgo regresan más divididos que nunca y Bárbara vuelve al centro de una lucha marcada por nuevas amenazas, secretos y alianzas que pondrán a prueba las lealtades de todos.

Al elenco estelar de la primera temporada, encabezado por Juana Acosta, Manolo Cardona, Sebastián Martínez, Carlos Torres y Diego Trujillo, se suman Karen Martínez, Juan Pablo Urrego, Edgar Vittorino y Andrea Duro, entre otros, con personajes que abrirán nuevas rivalidades y relaciones que cambiarán la dinámica entre los Hidalgo.



La plataforma ya presentó el tráiler de esta segunda temporada y rápidamente miles de personas mostraron su emoción, entusiasmo y expectativa por saber cómo continuará la historia de la familia Hidalgo.

Sinopsis

“Bárbara y Danger intentan hacer sus vidas lejos de las tensiones de Medusa pero un atentado a Cristian los hace volver a Barranquilla. Mientras Bárbara toma las riendas del conglomerado a pesar del peligro que esto supone, Danger encuentra una pista sobre “El Demonio Hidalgo” que amenaza con acabar con Bárbara; el tiempo juega en contra. Todo esto mientras Esteban sale de la cárcel con el propósito de recuperar fortuna y prestigio para enfrentar a Bárbara, y del juicio de Damián contra sus hijos con el fin de tener el control de Medusa”