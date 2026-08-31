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Blu Radio  / Entretenimiento  / Netflix donará $600 millones para apoyar a trabajadores audiovisuales afectados por el terremoto

Netflix donará $600 millones para apoyar a trabajadores audiovisuales afectados por el terremoto

La plataforma de streaming se sumó a las ayudas para los afectados por el terremoto del 10 de agosto con un aporte de 600 millones de pesos que será administrado por organizaciones del sector cinematográfico del país.

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Blu Radio - AFP
Blu Radio - AFP
Por: Laura Alejandra Moreno
|
Actualizado: 31 de ago, 2026

Netflix, uno de los principales de servicios de streaming en el mundo, anunció una donación de 600 millones de pesos que será entregada a la Academia Colombiana de Cine y a la Asociación Colombiana de Productores Independientes de Cine y Audiovisual, ASOCINDE, para apoyar a trabajadores del sector audiovisual que resultaron afectados por el reciente terremoto en Colombia.

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Los recursos serán destinados a atender las afectaciones y necesidades de profesionales de la industria. Para establecer quiénes requieren el apoyo y en qué condiciones, las organizaciones realizarán un censo entre los trabajadores del sector.

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A partir de la información recopilada se determinará la asignación de las ayudas. Tanto la Academia Colombiana de Cine como ASOCINDE estarán encargadas de gestionar y distribuir directamente los recursos, de acuerdo con sus propios mecanismos de verificación y entrega.

La Academia Colombiana de Cine, además, puso en marcha junto con las academias que hacen parte de la Federación Iberoamericana de Academias de Artes y Ciencias Cinematográficas, FIACINE, el Fondo Internacional de Solidaridad Audiovisual, como parte de la respuesta del sector frente a la emergencia.

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Cambios en Netflix //
Fotos: AFP

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Por su parte, ASOCINDE anunció la creación del Fondo de Asistencia y Reactivación del Audiovisual, con el propósito de contribuir a la recuperación de trabajadores y empresas de la industria y, de manera más amplia, al restablecimiento del tejido humano y cultural afectado por la tragedia.

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La ayuda también busca reconocer el papel que han desempeñado integrantes del sector audiovisual durante la emergencia. De acuerdo con la información entregada por las organizaciones, algunos profesionales pusieron sus equipos, conocimientos y capacidades al servicio de las labores de búsqueda y rescate tras el terremoto.

Además del aporte de 600 millones de pesos, Netflix informó que triplicará las contribuciones que sus empleados realicen a organizaciones benéficas relacionadas con la emergencia a través de su Programa de Donaciones. La medida busca ampliar el alcance de la respuesta de la compañía frente a la situación generada por el terremoto y sumar recursos adicionales a las iniciativas de atención.

La ministra de Cultura, Paola Holguín, agradeció la contribución y señaló que el aporte estará dirigido a productores audiovisuales afectados por el terremoto.

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La jefa de la cartera de Cultura resaltó además la participación del sector privado en los esfuerzos de reconstrucción y la importancia de articular estos recursos con las organizaciones que conocen de primera mano las necesidades de la industria audiovisual.

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