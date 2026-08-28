Montano y el sueño que cumplió junto a Nicky Jam: así nació su canción "KEDaaaTé"

El cantante barranquillero Montano vive uno de los momentos más importantes de su carrera musical con el lanzamiento de "KEDaaaTé", su nueva canción junto a Nicky Jam, una colaboración que se concretó de manera inesperada y en apenas unos días.

En entrevista con Blu Radio, el artista de 24 años habló sobre el significado del sencillo, su encuentro con uno de los referentes de la música urbana y la influencia del Caribe colombiano en su propuesta.

“‘KEDaaaTé’ es una canción que habla sobre las segundas oportunidades, sobre cuando las segundas oportunidades son reales y genuinas y el amor es real, pues el amor florece”, explicó Montano.

La colaboración con Nicky Jam surgió después de que el cantante conociera parte de su proyecto musical a través de su equipo de trabajo. Para Montano, la velocidad con la que ocurrió todo fue una de las mayores sorpresas.



“Yo grabé la canción un domingo y el miércoles ya estábamos grabando el video acá en Bogotá”, recordó el artista, quien reveló que nunca había hablado personalmente con Nicky Jam antes de trabajar juntos.

De hecho, se conocieron el mismo día de la grabación del videoclip. “Nunca habíamos hablado, nos conocimos el día del video. Yo no le conté a nadie hasta verlo ahí al frente mío y dije: ‘Ya es un hecho’”, aseguró.

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Nicky Jam ya había estado cerca de su historia

La relación de admiración de Montano con Nicky Jam venía desde años atrás. El barranquillero recordó que una de sus primas fue corista del cantante cuando él tenía cerca de 15 años.

En ese momento, trabajar juntos parecía imposible. “Yo lo veía como algo muy lejano, pero siete, ocho años después tengo una canción con él. Es una locura”, afirmó.

Montano y Nicky Jam // Foto: Instagram @mont4no

El Caribe como identidad musical

Montano también destacó la influencia de Barranquilla y la región Caribe en su música. El artista considera que crecer entre ritmos como la champeta y otros sonidos afrocaribeños marcó su identidad.

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“Uno crece escuchando champeta y nuestra generación creció escuchando reggaetón cuando llegó tan fuerte a Colombia”, señaló.

Esa esencia también está presente en "KEDaaaTé", una canción que define como “muy playera”.

“Uno la pone y quiere andar en el carro con la ventana abajo, yendo para la playa y estando con sus amigos”, explicó.

Montano se define como un artista multifacético y resiliente, características que considera fundamentales para mantenerse en la industria. Mientras impulsa "KEDaaaTé", adelantó que prepara una colaboración con Juan Duque y confesó que uno de sus grandes sueños sería grabar junto a Juanes.