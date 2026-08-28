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Ancestral Brunch Fest tendrá cuatro escenarios en su edición del 26 de septiembre

El cuarto escenario, denominado Dimensión Octava, estará destinado a la música electrónica.

Ancestral Brunch.jpg
Foto: suministrada
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 28 de ago, 2026

El próximo 26 de septiembre se realizará en Rancho MX, en la Sabana de Bogotá, la cuarta edición de Ancestral Brunch Fest, evento que contará con cuatro escenarios y programación musical desde las 11:00 de la mañana hasta las 3:00 de la madrugada.

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De acuerdo con la organización, se espera la asistencia de cerca de 8.000 personas. La programación estará distribuida en cuatro espacios, definidos según diferentes géneros musicales.

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En la Dimensión Rancho MX se presentarán Los Inquietos del Vallenato y La 33, con una programación centrada en música tropical y latina.

La Dimensión Clandestino estará dedicada a la música urbana y tendrá entre sus artistas anunciados al puertorriqueño J Álvarez. En este escenario se desarrollarán actividades durante la programación nocturna.

Por su parte, la Dimensión Popular estará enfocada en este género y tendrá a Pipe Bueno como artista principal.

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El cuarto escenario, denominado Dimensión Octava, estará destinado a la música electrónica. La organización informó que contará con una propuesta de producción audiovisual e iluminación, aunque todavía no se ha anunciado el artista principal de este espacio.

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