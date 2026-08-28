Ancestral Brunch Fest tendrá cuatro escenarios en su edición del 26 de septiembre

El próximo 26 de septiembre se realizará en Rancho MX, en la Sabana de Bogotá, la cuarta edición de Ancestral Brunch Fest, evento que contará con cuatro escenarios y programación musical desde las 11:00 de la mañana hasta las 3:00 de la madrugada.

De acuerdo con la organización, se espera la asistencia de cerca de 8.000 personas. La programación estará distribuida en cuatro espacios, definidos según diferentes géneros musicales.

En la Dimensión Rancho MX se presentarán Los Inquietos del Vallenato y La 33, con una programación centrada en música tropical y latina.

La Dimensión Clandestino estará dedicada a la música urbana y tendrá entre sus artistas anunciados al puertorriqueño J Álvarez. En este escenario se desarrollarán actividades durante la programación nocturna.



Por su parte, la Dimensión Popular estará enfocada en este género y tendrá a Pipe Bueno como artista principal.

El cuarto escenario, denominado Dimensión Octava, estará destinado a la música electrónica. La organización informó que contará con una propuesta de producción audiovisual e iluminación, aunque todavía no se ha anunciado el artista principal de este espacio.