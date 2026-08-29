Greeicy, Kany García y Reykon lideran los estrenos musicales de la semana

Greeicy, Kany García y Reykon encabezan los principales estrenos musicales de la semana, con nuevas propuestas que incluyen una interpretación en vivo, una esperada colaboración y el regreso de uno de los sonidos que marcó la música urbana colombiana.

La artista caleña Greeicy presentó una nueva versión Live From Vevo de “¿Dónde, Cómo y Cuándo?”, canción incluida previamente en su álbum Candela junto al grupo Calema. En esta oportunidad, la intérprete ofrece una versión en solitario que propone una mirada diferente al tema.

La nueva entrega pone el foco en la instrumentación y en la puesta en escena de la cantante, en una interpretación que busca mostrar una faceta más cercana de la artista y darle una nueva dimensión a una de las canciones de su más reciente producción.

Por su parte, Kany García volvió a unir su voz con Carín León en “El Sombrero y La Camisa”, su segunda colaboración después de “Te Lo Agradezco”, canción lanzada en 2023 que superó los 430 millones de reproducciones en Spotify y recibió una nominación al Latin Grammy a Canción del Año.



El nuevo sencillo llega tres años después de aquel primer encuentro musical y coincide con un momento de actividad internacional para ambos artistas. En el caso de Kany García, el lanzamiento se produce después de la publicación de Puerta Abierta, su décimo álbum de estudio, y en medio de una gira que contempla 76 fechas en diferentes países.

Otro de los nombres destacados es Reykon, quien presenta “Ulala”, una canción con la que vuelve a conectar el reggaetón que marcó sus primeros años de carrera con sonidos urbanos actuales. Antes de su lanzamiento oficial, el audio ya había superado los 7.000 usos en plataformas como TikTok e Instagram.

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Otros estrenos de la semana

Wisin e Ivy Queen – “Hasta abajo”: Los dos referentes del reggaetón unen fuerzas en la primera entrega de La Universidad del Perreo. La canción recupera el beat clásico del género y reúne a Wisin con Ivy Queen, una de las figuras pioneras de la participación femenina dentro de la escena urbana.

Clarent y Omar Courtz – “Ojos Brujos”: Los artistas se unen en una colaboración de sonidos urbanos y vibra caribeña. El lanzamiento llega acompañado por un video musical en el que ambos interpretan a trabajadores de un restaurante.

Olivia Rodrigo – “Serena Joy”: La cantante presenta una de sus canciones más reivindicativas hasta la fecha, inspirada en el personaje de El cuento de la criada. El tema reflexiona sobre las mujeres que terminan siendo cómplices de sistemas que también pueden oprimirlas y tiene además un componente solidario destinado a apoyar los derechos de las mujeres y las niñas.

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Natanael Cano – Natanael Cano Vol. 1: El pionero de los corridos tumbados regresa al género con un álbum de 15 canciones inspirado en historias de la sierra sonorense. La producción aborda temas como la superación, la lealtad y el amor, además de explorar nuevos elementos sonoros y reinterpretaciones de clásicos del pop en español.

SAI – “Hagámoslo Real”: El artista presenta una canción de reggaetón pop inspirada en la atracción y el deseo de convertir un primer encuentro en algo más. El tema nació en una sesión creativa junto a Majestik, Illy Wonder y Los Jaycobz.

Arod – “Todo va a estar bien”: El artista pereirano presenta su versión de la canción de Barak, grabada en una de las zonas afectadas por el terremoto. El lanzamiento está acompañado por un video que recoge imágenes de la tragedia y de las jornadas de solidaridad.

Christian Daniel – “¿Dónde Estás?”: El cantante puertorriqueño estrena una canción centrada en la nostalgia que permanece después de una ruptura y en la espera de un mensaje de alguien que alguna vez ocupó un lugar importante.

DANNA – WET DREAMS: La artista presenta el segundo capítulo de su proyecto VISIONS, un EP de siete canciones que explora la sensualidad, el deseo, el empoderamiento femenino y la autoexpresión.

Pipe Bueno – “La Bailada”: El cantante colombiano presenta el segundo adelanto de Aquí Estoy Yo, su próximo álbum. La canción narra un encuentro entre un hombre y una mujer en un bar y combina coqueteo y sensualidad con una propuesta musical en la que el acordeón tiene un papel destacado.

Elsa y Elmar – Ciclos: La artista revisita diez canciones de diferentes etapas de su carrera para darles nuevas versiones desde la experiencia y la perspectiva adquirida con el paso del tiempo. El proyecto incluye cambios en la producción, nuevos versos y texturas más orgánicas.

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Blessd y Kenny Die – “Lady Night”: Blessd se une a Kenny Die en un nuevo lanzamiento de sonidos urbanos centrado en la atracción y el interés por una mujer. La canción combina las voces de ambos artistas sobre una producción orientada al sonido urbano.

Las Posada – “De Mí Pa’ Mí”: Las hermanas Diana y Laura Posada presentan una nueva canción dentro de la música popular colombiana. Después de “Angelito Sin Alas”, el dúo aborda el amor propio y las lecciones que dejan las experiencias difíciles.

Osman – “Me Enamoró”: El artista apuesta por el afro pop en una canción romántica y melódica sobre el momento en el que una persona logra cambiar por completo la vida de alguien.

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El Pepo Show – “Mi Qlito Favorito”: El artista combina romance, sensualidad y afrobeat latino en un sencillo que abre el camino hacia su próxima producción discográfica.

María Fuell y Milena Warthon – “Cosita Mía”: La cantante nariñense une fuerzas con la artista peruana en una canción que conecta sonidos de Colombia y Perú, tomando referencias de la tecnocumbia y de la tradición musical surcolombiana.

ANG – “tU”: El artista colombiano continúa desarrollando el universo de su proyecto NEO con una canción que mezcla jersey club, house y sonidos electrónicos para hablar de esos reencuentros que hacen regresar sentimientos que parecían superados.

PICORIOS – “Como Ayer”: La artista presenta una canción de afrobeat latino sobre la dificultad de aceptar la ausencia de una persona importante. El sencillo aborda el desamor desde la nostalgia y la contradicción de intentar avanzar sin dejar de recordar.

Nacho Acero – “Mi Sol y Luna”: El salsero paisa presenta un nuevo sencillo de su álbum El Diferente, una canción que mezcla la salsa romántica con matices de cumbia y habla sobre el dolor de perder a una persona que alguna vez lo significó todo.

The Beatles – “Day Tripper (Songwriting Work Tape)”: Se publica una cinta de trabajo de la canción que permite acercarse al proceso creativo de John Lennon y Paul McCartney y que antecede la edición especial de Rubber Soul, prevista para el 2 de octubre.

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Nuevos artistas también estrenan música