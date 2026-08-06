Estrenos de Paramount+ en agosto de 2026: Lioness, Ghost, Evil y más novedades

Actualizado: 6 de ago, 2026
Paramount+ renueva su catálogo durante agosto de 2026 con el estreno de nuevas temporadas, series, películas y eventos deportivos en vivo. El regreso de Lioness, la llegada de Ghost, Evil y The Challenge, junto con títulos como Misión Imposible: Sentencia Mortal y Tortugas Ninja: Caos Mutante, encabezan un mes cargado de acción, drama, reality y entretenimiento para todos los públicos.
Estrenos de Paramount+ en agosto de 2026
1 de agosto
- Ghost – Temporada 5
- Evil – Temporadas 1 a 4
2 de agosto
- Lioness – Temporada 3
5 de agosto
- The Challenge – Temporada 42
6 de agosto
- Río Shore – Temporada 4
11 de agosto
- Misión Imposible: Sentencia Mortal – Película
- Tyler Perry's Zatima – Temporadas 1 a 4
17 de agosto
- Jackass – Temporadas 1 a 3
19 de agosto
- Average Joe – Temporadas 1 y 2
25 de agosto
- Tortugas Ninja: Caos Mutante – Película
27 de agosto
- Dalliance – Nueva serie
Estrenos destacados de la semana
- Domingo: Lioness – Temporada 3
- Miércoles:
- RuPaul’s Drag Race: All Stars – Temporada 11
- The Challenge – Temporada 42
- Jueves:
- Star Trek: Strange New Worlds – Temporada 4
- La Venganza de los Ex Brasil: Supremo – Temporada 2
- Río Shore – Temporada 4
Deportes en vivo durante agosto
Además del contenido de entretenimiento, Paramount+ ofrecerá una amplia programación deportiva:
- 1 de agosto: UFC Fight Night – Medić vs. Rodriguez
- 8 de agosto: UFC Fight Night – Gamrot vs. Salkilld
- 11, 12 y 13 de agosto: CONMEBOL Sudamericana 2026 – Octavos de final (ida)
- 15 de agosto: UFC 330 – Islam Makhachev vs. Ian Machado Garry
- 15 de agosto: Inicio de la nueva temporada de LaLiga
- 18, 19 y 20 de agosto: CONMEBOL Sudamericana 2026 – Octavos de final (vuelta)
- 22 de agosto: UFC Fight Night – Hernandez vs. Rodríguez
- 29 de agosto: UFC Fight Night – Nurmagomedov vs. Song