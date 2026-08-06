Estrenos de Paramount+ en agosto de 2026: Lioness, Ghost, Evil y más novedades

Paramount+ renueva su catálogo durante agosto de 2026 con el estreno de nuevas temporadas, series, películas y eventos deportivos en vivo. El regreso de Lioness, la llegada de Ghost, Evil y The Challenge, junto con títulos como Misión Imposible: Sentencia Mortal y Tortugas Ninja: Caos Mutante, encabezan un mes cargado de acción, drama, reality y entretenimiento para todos los públicos.

Estrenos de Paramount+ en agosto de 2026

1 de agosto



Ghost – Temporada 5

– Temporada 5 Evil – Temporadas 1 a 4

2 de agosto



Lioness – Temporada 3

5 de agosto



The Challenge – Temporada 42

6 de agosto



Río Shore – Temporada 4

11 de agosto



Misión Imposible: Sentencia Mortal – Película

– Película Tyler Perry's Zatima – Temporadas 1 a 4

17 de agosto



Jackass – Temporadas 1 a 3

19 de agosto



Average Joe – Temporadas 1 y 2

25 de agosto



Tortugas Ninja: Caos Mutante – Película

27 de agosto



Dalliance – Nueva serie

Estrenos destacados de la semana



Domingo: Lioness – Temporada 3

– Temporada 3 Miércoles:

RuPaul’s Drag Race: All Stars – Temporada 11 The Challenge – Temporada 42

Jueves:

Star Trek: Strange New Worlds – Temporada 4 La Venganza de los Ex Brasil: Supremo – Temporada 2 Río Shore – Temporada 4



Deportes en vivo durante agosto

Además del contenido de entretenimiento, Paramount+ ofrecerá una amplia programación deportiva:

