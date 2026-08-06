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Estrenos de Paramount+ en agosto de 2026: Lioness, Ghost, Evil y más novedades

El regreso de Lioness, la llegada de Ghost, Evil y The Challenge, junto con títulos como Misión Imposible: Sentencia Mortal y Tortugas Ninja: Caos Mutante, encabezan un mes cargado de acción.

Paramount
Paramount Pictures.
Foto: AFP
Por: Jose Villanueva
|
Actualizado: 6 de ago, 2026

Paramount+ renueva su catálogo durante agosto de 2026 con el estreno de nuevas temporadas, series, películas y eventos deportivos en vivo. El regreso de Lioness, la llegada de Ghost, Evil y The Challenge, junto con títulos como Misión Imposible: Sentencia Mortal y Tortugas Ninja: Caos Mutante, encabezan un mes cargado de acción, drama, reality y entretenimiento para todos los públicos.

Estrenos de Paramount+ en agosto de 2026

1 de agosto

  • Ghost – Temporada 5
  • Evil – Temporadas 1 a 4

2 de agosto

  • Lioness – Temporada 3

5 de agosto

  • The Challenge – Temporada 42

6 de agosto

  • Río Shore – Temporada 4

11 de agosto

  • Misión Imposible: Sentencia Mortal – Película
  • Tyler Perry's Zatima – Temporadas 1 a 4

17 de agosto

  • Jackass – Temporadas 1 a 3

19 de agosto

  • Average Joe – Temporadas 1 y 2

25 de agosto

  • Tortugas Ninja: Caos Mutante – Película

27 de agosto

  • Dalliance – Nueva serie

Estrenos destacados de la semana

  • Domingo: Lioness – Temporada 3
  • Miércoles:
    • RuPaul’s Drag Race: All Stars – Temporada 11
    • The Challenge – Temporada 42
  • Jueves:
    • Star Trek: Strange New Worlds – Temporada 4
    • La Venganza de los Ex Brasil: Supremo – Temporada 2
    • Río Shore – Temporada 4

Deportes en vivo durante agosto
Además del contenido de entretenimiento, Paramount+ ofrecerá una amplia programación deportiva:

  • 1 de agosto: UFC Fight Night – Medić vs. Rodriguez
  • 8 de agosto: UFC Fight Night – Gamrot vs. Salkilld
  • 11, 12 y 13 de agosto: CONMEBOL Sudamericana 2026 – Octavos de final (ida)
  • 15 de agosto: UFC 330 – Islam Makhachev vs. Ian Machado Garry
  • 15 de agosto: Inicio de la nueva temporada de LaLiga
  • 18, 19 y 20 de agosto: CONMEBOL Sudamericana 2026 – Octavos de final (vuelta)
  • 22 de agosto: UFC Fight Night – Hernandez vs. Rodríguez
  • 29 de agosto: UFC Fight Night – Nurmagomedov vs. Song
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