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Godzilla Minus Zero sacude Bogotá con su premiere en Colombia

Dirigida por Takashi Yamazaki, ganador del Oscar a Mejores Efectos Visuales por Godzilla Minus One, la película se sitúa en 1949, dos años después de los acontecimientos de la entrega anterior.

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Foto. suministrada
Por: Redacción BLU Radio
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Actualizado: 9 de nov, 2026

Bogotá fue escenario de la premiere en Colombia de GODZILLA MINUS ZERO, la esperada secuela del legendario Rey de los Monstruos, en un evento que reunió a fanáticos y asistentes alrededor del universo de una de las figuras más emblemáticas de la cultura popular. La presentación se realizó en el marco del Godzilla Day, celebrado cada 3 de noviembre para conmemorar el debut cinematográfico del personaje en Japón, en 1954.

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La experiencia llevó la destrucción característica de la franquicia más allá de la pantalla, con una alfombra azul, actividades interactivas y un rage room, donde los asistentes pudieron derribar estructuras que simulaban edificios utilizando piezas de espuma. También hubo juegos de puntería inspirados en el poder destructivo del monstruo.

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“GODZILLA MINUS ZERO es una propuesta interesante que ofrece una mirada fresca a uno de los monstruos más emblemáticos de la historia del cine. Después de tantas historias alrededor de este personaje, esta película logra aportar una perspectiva diferente, con impresionantes secuencias de acción, enfrentamientos y efectos especiales”, destacó uno de los espectadores.

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Foto: suministrada

Una nueva amenaza para Japón

Dirigida por Takashi Yamazaki, ganador del Oscar a Mejores Efectos Visuales por Godzilla Minus One, la película se sitúa en 1949, dos años después de los acontecimientos de la entrega anterior. La historia retoma a la familia Shikishima en un Japón que intenta reconstruirse tras la guerra, cuando una nueva amenaza pone en riesgo la esperanza de sus habitantes.

El elenco reúne nuevamente a Ryunosuke Kamiki y Minami Hamabe, junto con otros actores de la producción anterior. La secuela llega tras el éxito internacional de Godzilla Minus One, ganadora del Oscar a Mejores Efectos Visuales.

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Un viaje a Japón con Cine Colombia

Como parte del lanzamiento, Cine Colombia presenta el concurso “Godzilla: Viaje a Japón”, que permitirá ganar un viaje para dos personas a Osaka. Para participar, los espectadores deben comprar boletas, registrar sus códigos en experiencias.cinecolombia.com y superar un reto de memoria. La convocatoria estará abierta hasta el 11 de noviembre de 2026.

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GODZILLA MINUS ZERO llegará exclusivamente a los cines colombianos el 5 de noviembre, con disponibilidad de formatos premium como IMAX y 4DX, según la programación de cada exhibidor. Una apuesta cinematográfica que combina espectáculo, supervivencia y emoción en pantalla grande.

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