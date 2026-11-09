Aria Vega reivindica el valor de compartir y conectar más allá de las pantallas

Aria Vega, conocida como La Nena de Quilla, vive un momento clave en su carrera artística. Con canciones como Costeñita, Agua de Panela y Chévere, la barranquillera ha conseguido posicionar su propuesta musical y conectar con audiencias dentro y fuera de Colombia, sin dejar de lado las raíces caribeñas que definen su identidad.

En entrevista con Blu Radio, la cantante habló sobre el camino que la ha llevado a este reconocimiento y aseguró que, aunque intuía que algunas de sus canciones marcarían un antes y un después en su trayectoria, nunca imaginó que las cosas sucederían de la manera en que están ocurriendo.

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"Yo desde que hice Costeñita junto a Deco, sabía que iba a ser algo importante en mi carrera y sabía que iba a marcar un antes y un después, pero no sabía que de esa manera", contó.

Parte de ese crecimiento, explicó, ha estado relacionado con la disciplina y con la capacidad de escuchar a quienes siguen su música. Para Aria, conocer las expectativas de su público también es fundamental al momento de tomar decisiones sobre su proyecto artístico.



"Algo muy valioso que debe tener el artista es el don de escucha, no solo para la música, sino también para la toma de decisiones", afirmó.

Aria Vega // Foto: Instagram @ariavegamusic

Una artista que no quiere encasillarse en un solo género

La barranquillera también destacó la importancia de explorar diferentes sonidos y mantener la libertad creativa. Para ella, la identidad de un artista no depende de permanecer en un único género musical, sino de encontrar una propuesta propia que permita experimentar.

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En medio de este momento profesional, la cantante también participa en una iniciativa junto a Old Parr que busca reivindicar el valor de los encuentros presenciales y la amistad.

La propuesta parte de una realidad cotidiana: aunque las personas comparten cada vez más espacios digitales, muchas veces dejan de lado las conversaciones y experiencias que nacen al reunirse. Por eso, toma como referencia una tradición colombiana: los encuentros alrededor de una mesa. La colaboración incluye una edición limitada de más de 17.000 dominós que llegará a Medellín, la Costa Caribe y Cali.

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El dominó, por ejemplo, ha sido durante generaciones una de esas excusas para reunirse. Más que un juego, representa un espacio de interacción en el que las personas comparten historias, celebran, conversan y participan de una experiencia colectiva.

Desde el 9 de noviembre de 2026, los mayores de edad podrán acceder a esta edición por la compra en Medellín y la Costa Caribe. En Cali, estará disponible a partir del 1 de diciembre.

Así, entre música, raíces y nuevas experiencias, Aria Vega lleva un mensaje que trasciende los escenarios: la importancia de compartir tiempo con las personas que hacen parte de nuestra vida.