Greeicy da adelanto de su próximo álbum en "Discúlpeme Señor" al ritmo del afrobeat

El 2026 marcará una nueva era en la carrera de Greeicy, que en su reciente sencillo “Discúlpeme Señor” da señales a dónde se dirige en este proyecto. En este, la artista da una pícara confesión amorosa al ritmo del afrobeats y del merenguetón.

“La canción fue escrita por Greeicy junto a Luis Miguel Gómez Castaño (CASTA), Sergio Robledo (Primo), Cristian Camilo Álvarez Ospina (Ciey), Filly Andrés Lima (FillyLima) y Alejandro Robledo Valencia (NUP), en donde la artista caleña continúa explorando la fuerza y el empoderamiento de las mujeres, una faceta que ha estado presente en las canciones que ha lanzado desde el 2025”, revelaron de su equipo.

En el relato de este sencillo, se muestra una mujer directa y sin filtros que hará lo que sea por demostrarle a alguien que le interesa y se da la oportunidad de intentarlo. Da paso a una mezcla tropical donde se fusiona el afrobeat, los ritmos electrónicos y el merenguetón. La energía traviesa y aventurera de la canción refleja el carisma de Greeicy, una esencia que también se traslada a la producción.

“Inspirado en la estética vintage de los cabarets de mediados del siglo pasado, el video la presenta como una bailarina bajo el control de una Madame, interpretada por Velásquez”, añadieron.



Con este sencillo, Greeicy lanzó su segundo trabajo del 2026 tras el estreno de “Mantis” con Cultura Profética. Además, su proyección continúa creciendo a nivel internacional, con una nueva colaboración junto a Steve Aoki y Farruko en “Ya Pa’ Qué”, tema presentado en el Ultra Music Festival y disponible en plataformas digitales en mayo.