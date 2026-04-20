'La Posesión de la Momia', un terror visceral que incomoda y atrapa al espectador

La Posesión de la Momia, dirigida por Lee Cronin, se posiciona como una de las propuestas más inquietantes del cine de terror en 2026. Lejos de limitarse a los sustos convencionales, la cinta ofrece una experiencia que trasciende el género, combinando horror gráfico, tensión psicológica y una narrativa que envuelve desde los primeros minutos.

La historia sigue a una familia marcada por la desaparición de su hija en el desierto, quien regresa años después en circunstancias perturbadoras, transformando el reencuentro en una auténtica pesadilla . Este punto de partida permite a Cronin explorar temas como la pérdida, el duelo y el miedo más profundo: el de perder a un hijo.

Uno de los elementos más impactantes es su crudeza visual. Las escenas gráficas —particularmente aquellas que involucran a menores— elevan la incomodidad del espectador, generando una experiencia difícil de digerir pero altamente efectiva. El propio Cronin lo explica: "Cuando se trata de gore… tiene que basarse en el contexto” , lo que se traduce en un uso justificado y potente de la violencia.



Una narrativa que mezcla misterio y terror

La película no se limita al horror tradicional. Incorpora una estructura casi detectivesca que mantiene el interés mientras el misterio se desarrolla. “Hay un gran enfoque detectivesco… combinado con elementos de casa encantada”, señala el director . Esta fusión narrativa es clave para mantener el ritmo y la tensión.



La influencia egipcia como sello distintivo

La temática egipcia aporta frescura al relato, alejándose de los clichés habituales. Cronin construye un universo donde los secretos enterrados y las antiguas leyendas se integran de forma orgánica: “quería contar una historia sobre un secreto enterrado” .

Con actuaciones sólidas y una atmósfera opresiva, La Posesión de la Momia logra enganchar e incomodar a partes iguales, consolidándose como una propuesta diferente dentro del terror contemporáneo.

