Manuel Medrano anuncia nuevas fechas de su gira internacional

Manuel Medrano se prepara para su primer gran gira internacional, la cual tendrá un paso la capital del país el 22 de octubre en el Movistar Arena: “Con una alegría que me sobrepasa y un agradecimiento y amor inmenso por esta ciudad que me ha visto crecer, hemos preparado el show más espectacular de mi vida, mágico y sensorial”, dijo.

Será la primera vez que Medrano se presente en el ‘Corazón de Bogotá’ en sus 36 años. El cartagenero se mostró emocionado por este concierto y aseguró que dará lo mejor de sí para todos sus fans que lleguen a este recinto.

Pero no será esta la única parada de Medrano en su tour, sino que también se extendió a territorio mexicano para el mes de octubre. Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México serán las ciudades del país centroamericano que reciba al cartagenero.

“Durante este año, Medrano ha visitado varios países con asistencias masivas en Chile y Argentina. Además de contundentes sold outs en España y Perú, se prepara también para llegar a Guatemala (Julio 19), El Salvador (Julio 20) y República Dominicana (Agosto 24), continuando en el mes de octubre en México”, informaron.

Manuel Medrano en Bogotá // Foto: Paola España Comunicaciones

La música de Medrano en un estado ‘Perfecto’

Manuel Medrano regresó al panorama de la música pop en español con 'Perfecto', su tercer disco de estudio en el que, como afirma en una entrevista con EFE, "narra un poco de la historia de la música" con la que creció.

"Yo siempre he estado conectado con la música que me gusta y cada uno de mis álbumes vienen con un poco de esa música que a mí me ha gustado toda mi vida y con la que yo crecí. Al mismo tiempo 'Perfecto' es resultado de la experiencia, y con ella viene una sonoridad más precisa ", expresa Medrano.