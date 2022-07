Morat, la banda bogotana que cada vez 'vale más' presentó su nuevo sencillo

Morat, la banda juvenil bogotana presentó su nuevo sencillo: ‘Valen Más’. Compuesto junto Andrés Torres y Mauricio Rengifo, y la producción de Juan Pablo Isaza.

La letra es un viaje de emociones, cuenta el aprendizaje que genera conocer personas falsas y a vivir sin remordimientos, en especial con sujetos anónimos del internet. Es un grito a la libertad de expresión con todo aquello que agobia las nuevas generaciones.

Publicidad

Es el tercer senillo del nuevo proyecto de Morat, quienes no paran de cosechar triunfos y romper récords. Su última canción alcanzó más de 45 millones de reproducciones en el sencillo junto al argentino Duki.

La banda colombina, que acumula más de 1,7 billones de reproducciones en lo que llevamos de 2022 y más de 6 millones de seguidores en las redes sociales, han entrado en el top 100 de artistas con más tickets vendidos en el mundo según la revista Pollstar, acumulando 4 fechas sold out en el Wizink Center de Madrid, 11 sold out en el Auditorio Nacional de Ciudad de México, 7 sold out en el Movistar Arena de Bogotá, entre muchos otros…SIn duda, Morat no tiene límites, y estamos seguros que lo mejor está por llegar

La gira mundial de Morat cuenta con un cartel de más de 40 fechas en diferentes países del mundo y deleitaran a sus fans con “A dónde vamos”, “Cómo te atreves” “Besos en Guerra” o “No se va”, además de su último lanzamiento como el rompedor “París” o este himno, que acaban de estrenar "Valen Más".

Escuche la nueva canción 'Valen Más':

Publicidad

Le puede interersa: podcast 'Bien Puesto'