Pasabordo lanza un álbum que celebra 19 años de trayectoria musical

Pasabordo presenta oficialmente “Jhonatan y Gabo”, su más reciente producción discográfica, un trabajo que reúne las experiencias, emociones y sonidos que han definido la carrera del reconocido dúo colombiano durante casi dos décadas. El álbum llega como una propuesta que fusiona diferentes géneros y temáticas, consolidando la identidad musical que los ha mantenido vigentes en la escena nacional.

Con un total de 22 canciones, la producción combina temas inéditos con éxitos previamente lanzados, construyendo un recorrido sonoro que aborda sentimientos universales como el amor, el desamor, la nostalgia y la celebración. El proyecto tiene como carta de presentación a “El Parrandero”, sencillo elegido como foco principal del lanzamiento.

La nueva apuesta musical representa un momento significativo para Jhonatan y Gabo, quienes han logrado construir una conexión especial con sus seguidores a través de canciones que reflejan historias cotidianas y experiencias cercanas a su público.

“El Parrandero”, el sencillo principal del álbum

Entre las canciones inéditas que hacen parte de la producción destacan “El Parrandero”, “Lloro Un Río”, “Causa Perdida”, “Busito Gris”, “Se Armó La Farra”, “Gracias a la Vida”, “Las Cosas Que No Te Dije”, “La Billetera”, “Activados”, “Modo Avión”, “La Propuesta” y “Arrepentida En Vivo”.



“El Parrandero” se convierte en el sencillo objetivo del álbum y representa el espíritu festivo que también caracteriza a Pasabordo, una agrupación que ha sabido combinar la música popular con ritmos bailables y letras cargadas de sentimiento.

Además de los nuevos temas, el disco incluye canciones ya conocidas por el público como “Ya Dejé La Borrachera”, “Dime Qué Nos Pasó” y “Quién Inventó El Amor”, piezas que han fortalecido el repertorio del dúo y que ahora forman parte de esta producción integral.