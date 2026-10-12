En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Huracán Simón
Terremoto en Panamá
WhatsApp Turismo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Judicial  / Condenan a exfuncionario de Fonade por favorecer propuesta en contrato de $16.612 millones

Condenan a exfuncionario de Fonade por favorecer propuesta en contrato de $16.612 millones

Felipe Rodríguez Mariano fue sentenciado a cinco años y cuatro meses de prisión por interés indebido en la celebración de contratos.

Felipe Rodríguez Mariano.
Felipe Rodríguez Mariano
Foto: Fiscalía
Por: María Camila Molano
|
Actualizado: 12 de oct, 2026

Una juez penal de conocimiento de Bogotá condenó a cinco años y cuatro meses de prisión a Felipe Rodríguez Mariano, exfuncionario del Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade) por favorecer una propuesta dentro de un contrato de interventoría por 16.612 millones de pesos.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

El exfuncionario fue declarado responsable del delito de interés indebido en la celebración de contratos, en un proceso relacionado con la supervisión de un proyecto de vivienda gratuita.

¿Qué era Fonade?

El Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo era una entidad estatal encargada de apoyar diferentes etapas de proyectos públicos, desde su estructuración y evaluación hasta su administración y ejecución. En 2019, mediante el Decreto 495, cambió su denominación y pasó a convertirse en la Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial (ENTerritorio).

311567_BLU Radio. Fonade / Foto: Noticias Caracol.
BLU Radio. Fonade /
Foto: Noticias Caracol.

Últimas noticias

Envían a la cárcel presunto responsable de explotar sexualmente a niñas indígenas en el Meta
Judicial

Envían a la cárcel presunto responsable de explotar sexualmente a niñas indígenas en el Meta

Andrés Calle e Iván Name con fondo de la UNGRD
Judicial

Caso UNGRD: Andrés Calle e Iván Name quedan en libertad por vencimiento de términos

Publicidad

Actualmente, ENTerritorio es una empresa estatal que acompaña a entidades nacionales y territoriales en la estructuración y ejecución de programas y proyectos, además de prestar asistencia técnica y participar en la gestión y evaluación de iniciativas de desarrollo.

El caso por el que fue condenado Rodríguez Mariano se remonta a 2017, cuando Fonade abrió una convocatoria privada para contratar la auditoría y supervisión de un proyecto que contemplaba la construcción de 4.678 viviendas gratuitas en 9 departamentos, en la que tres empresas fueron invitadas a participar en el proceso.

Según la Fiscalía, Rodríguez Mariano hacía parte del Comité Evaluador de Propuestas y le comunicó a uno de los consorcios los errores que habían sido identificados en su oferta comercial, indicándole cómo corregirlos. Además, habría influido sobre otros evaluadores y facilitado ampliaciones de plazo para que fueran entregados documentos requeridos, pese a que la propuesta ya había sido rechazada en dos oportunidades.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

La investigación también estableció que el entonces funcionario sostuvo reuniones con directivos del consorcio y se comprometió a agilizar la emisión de un concepto favorable. Y al día siguiente, el comité recomendó aceptar la oferta y, el 8 de mayo de 2017, fue suscrito el contrato de interventoría por 16.612 millones.

Publicidad

La Fiscalía informó que otras 13 personas, entre particulares y servidores públicos, también han sido condenadas en otras instancias judiciales por hechos relacionados con este caso, entre ellas dos exsenadores.

Relacionados

Fonade

Publicidad

Publicidad

Publicidad