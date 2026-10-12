Condenan a exfuncionario de Fonade por favorecer propuesta en contrato de $16.612 millones

Una juez penal de conocimiento de Bogotá condenó a cinco años y cuatro meses de prisión a Felipe Rodríguez Mariano, exfuncionario del Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade) por favorecer una propuesta dentro de un contrato de interventoría por 16.612 millones de pesos.

El exfuncionario fue declarado responsable del delito de interés indebido en la celebración de contratos, en un proceso relacionado con la supervisión de un proyecto de vivienda gratuita.



¿Qué era Fonade?

El Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo era una entidad estatal encargada de apoyar diferentes etapas de proyectos públicos, desde su estructuración y evaluación hasta su administración y ejecución. En 2019, mediante el Decreto 495, cambió su denominación y pasó a convertirse en la Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial (ENTerritorio).

BLU Radio. Fonade / Foto: Noticias Caracol.

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Actualmente, ENTerritorio es una empresa estatal que acompaña a entidades nacionales y territoriales en la estructuración y ejecución de programas y proyectos, además de prestar asistencia técnica y participar en la gestión y evaluación de iniciativas de desarrollo.

El caso por el que fue condenado Rodríguez Mariano se remonta a 2017, cuando Fonade abrió una convocatoria privada para contratar la auditoría y supervisión de un proyecto que contemplaba la construcción de 4.678 viviendas gratuitas en 9 departamentos, en la que tres empresas fueron invitadas a participar en el proceso.



Según la Fiscalía, Rodríguez Mariano hacía parte del Comité Evaluador de Propuestas y le comunicó a uno de los consorcios los errores que habían sido identificados en su oferta comercial, indicándole cómo corregirlos. Además, habría influido sobre otros evaluadores y facilitado ampliaciones de plazo para que fueran entregados documentos requeridos, pese a que la propuesta ya había sido rechazada en dos oportunidades.

La investigación también estableció que el entonces funcionario sostuvo reuniones con directivos del consorcio y se comprometió a agilizar la emisión de un concepto favorable. Y al día siguiente, el comité recomendó aceptar la oferta y, el 8 de mayo de 2017, fue suscrito el contrato de interventoría por 16.612 millones.

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La Fiscalía informó que otras 13 personas, entre particulares y servidores públicos, también han sido condenadas en otras instancias judiciales por hechos relacionados con este caso, entre ellas dos exsenadores.