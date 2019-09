Por: José Donado, BLU Radio

El fiscal general encargado Fabio Espitia anunció en Cartagena las líneas de investigación sobre el presunto cartel de la contratación en Bolívar, primordialmente en los contratos de las obras de cuatro municipios, Juegos Nacionales y una eventual violación de topes en época electoral, específicamente por las grabaciones que comprometen la campaña de Vicente Blel Scaff.

"Se han establecido algunas líneas de investigación para efecto de eventuales irregularidades. De un lado los acueductos del Carmen de Bolívar, El Peñón, San Juan y la cuarta de San Jacinto. Adicionalmente a eso Juego Nacionales y la última relacionada con una eventual violación de topes en materia electoral", explicó Espitia.

De igual manera, Espitia anunció que se van a compulsar copias ante la Fiscalía delegada para la Corte Suprema de Justicia en relación a los congresistas implicados en las grabaciones, como es el caso de Lidio García, presidente del Congreso y la senadora Daira Galvis.

Finalmente, el fiscal encargado señaló que las inspecciones y allanamientos para buscar material probatorio se realizan en las oficinas de Aguas de Bolívar, la Secretaria de Infraestructura y la Oficina Jurídica Departamental.

"Es una situación dolorosa para nuestro gobierno": gobernador Dumek Turbay

El gobernador Dumek Turbay se refirió al escándalo de presunto cartel de la contratación en Bolívar en el que se conocieron grabaciones donde es mencionado. Dijo estar tranquilo, aunque reconoció que es una situación dolorosa para su gobierno y que espera las investigaciones de los organismos de control.

"Cada uno de los organismos de control como ya lo hizo La Contraloría General de la República, La Procuraduría General de la Nación y como seguramente lo va a hacer la Fiscalía los procesos tanto fiscal, como carácter disciplinario o en su defecto el penal pues puedan llevarse a cabo en tiempos y en garantías para todos los que puedan estar inmerso en ello. Es una situación absolutamente nueva, inesperada y por demás dolorosa", sostuvo el mandatario bolivarense

En relación con las grabaciones que se conocieron del excongresista Vicente Blel Saad, Turbay Paz fue claro al manifestar que es una persona con problemas de salud que no está en sus cabales.

"Frente a lo que dice este señor solamente es escucharlo y entender que estamos ante una persona que no está en sus cabales, me he dedicado con mi equipo a ver semejante barbaridad de declaraciones es sencillamente decir que no está bien de salud", afirmo Turbay.

Al interrogante de una posibilidad de apartarse de su cargo para darle transparencia al proceso electoral, Turbay Paz sostuvo: "no ha pasado por su cabeza el hecho de no dar garantías en el proceso electoral, de no entregarme con absoluta transparencia a que los comicios del 27 de octubre se desarrollen sin ningún tipo de inconveniente, esa no es una opción por lo tanto la disposición nuestra es de más trabajo".

"Ha sido tal nuestro compromiso con los bolivarenses que, en medio de tantos chismes, ha quedado claro que son muchos los que no están contentos porque no han podido repartirse las arcas de los bolivarenses, como si se tratara de su caja menor, y lo hicieron durante muchos años con nuestro departamento", agregó finalmente.

