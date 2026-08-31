Regresa Twitter: 31 de agosto de 2026 - La Nube, programa completo

Estos fueron los temas más importantes del programa de La Nube del 31 de agosto:



Declaraciones de Bill Gates aumenta preocupación sobre los peligros de la inteligencia artificial por permear tanto el día a día en los humanos.

por permear tanto el día a día en los humanos. Regresa Twitter y su característico pájaro azul luego con un exempleado de esa red social.

y su característico pájaro azul luego con un exempleado de esa red social. Juanita Ordoñez, directora senior de Clientes para Latinoamérica en SpaceXAI y cofundadora de Radar de ayuda, explicó cómo funciona esta plataforma ciudadana que conecta, verifica y rastrea la ayuda humanitaria en tiempo real, como está sucediendo con el terremoto en el país.