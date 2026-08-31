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Regresa Twitter: 31 de agosto de 2026 - La Nube, programa completo

Escuche en La Nube todo sobre los últimos avances tecnológicos del 31 de agosto de 2026 en un lenguaje sencillo que todos entienden.

La Nube
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 31 de ago, 2026

Estos fueron los temas más importantes del programa de La Nube del 31 de agosto:

  • Declaraciones de Bill Gates aumenta preocupación sobre los peligros de la inteligencia artificial por permear tanto el día a día en los humanos.
  • Regresa Twitter y su característico pájaro azul luego con un exempleado de esa red social.
  • Juanita Ordoñez, directora senior de Clientes para Latinoamérica en SpaceXAI y cofundadora de Radar de ayuda, explicó cómo funciona esta plataforma ciudadana que conecta, verifica y rastrea la ayuda humanitaria en tiempo real, como está sucediendo con el terremoto en el país.

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