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8 de septiembre de 2026 - La Nube, programa completo

Escuche en La Nube todo sobre los últimos avances tecnológicos del 8 de septiembre de 2026 en un lenguaje sencillo que todos entienden.

La Nube
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 8 de sept, 2026

Estos fueron los temas más importantes del programa de La Nube del 8 de septiembre:

  • Google alerta por ciberataques impulsados por la inteligencia artificial.
  • Conozca la empresa de IA que está entrenando a perros para que puedan detectar cáncer en humanos.
  • En la sección de 'Momento cripto', Mauricio Tovar explicó cómo una falla permitió robar casi 4.000 bitcoins.Los hackers de 'sombrero blanco' solo devolvieron el 85 %.
  • Jefferson Aranzazu, especialista Clínico de Campo para la división de Advanced Patient Monitoring, contó cómo los sensores y la tecnología están cambiando las cesáreas.

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