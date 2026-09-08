8 de septiembre de 2026 - La Nube, programa completo

Estos fueron los temas más importantes del programa de La Nube del 8 de septiembre:



Google alerta por ciberataques impulsados por la inteligencia artificial.

impulsados por la inteligencia artificial. Conozca la empresa de IA que está entrenando a perros para que puedan detectar cáncer en humanos.

En la sección de 'Momento cripto', Mauricio Tovar explicó cómo una falla permitió robar casi 4.000 bitcoins. Los hackers de 'sombrero blanco' solo devolvieron el 85 %.

Los hackers de 'sombrero blanco' solo devolvieron el 85 %. Jefferson Aranzazu, especialista Clínico de Campo para la división de Advanced Patient Monitoring, contó cómo los sensores y la tecnología están cambiando las cesáreas.