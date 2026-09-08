8 de septiembre de 2026 - La Nube, programa completo

Actualizado: 8 de sept, 2026
Estos fueron los temas más importantes del programa de La Nube del 8 de septiembre:
- Google alerta por ciberataques impulsados por la inteligencia artificial.
- Conozca la empresa de IA que está entrenando a perros para que puedan detectar cáncer en humanos.
- En la sección de 'Momento cripto', Mauricio Tovar explicó cómo una falla permitió robar casi 4.000 bitcoins.Los hackers de 'sombrero blanco' solo devolvieron el 85 %.
- Jefferson Aranzazu, especialista Clínico de Campo para la división de Advanced Patient Monitoring, contó cómo los sensores y la tecnología están cambiando las cesáreas.