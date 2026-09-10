¿Camiseta para detectar la ansiedad? 10 de septiembre de 2026 - La Nube, programa completo

Actualizado: 10 de sept, 2026
Estos fueron los temas más importantes del programa de La Nube del 10 de septiembre:
- La cómica burla de Samsung al celular plegable de iPhone. Un video en el que aparecen varios celulares doblándose, simulando aplaudir.
- Amadeo José Argüelles Cruz, profesor, investigador y quien hace parte del Centro de Investigación en Computación del Instituto Politécnico Nacional en México, explicó cómo quieren detectar la ansiedad y la depresión con una camiseta inteligente que analiza señales del cuerpo.
- OpenAI afirma haber resuelto en 88 horas un problema matemático sin respuesta durante 90 años. Ahora hay un debate sobre los derechos de autor.