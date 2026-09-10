¿Camiseta para detectar la ansiedad? 10 de septiembre de 2026 - La Nube, programa completo

Estos fueron los temas más importantes del programa de La Nube del 10 de septiembre:



La cómica burla de Samsung al celular plegable de iPhone. Un video en el que aparecen varios celulares doblándose, simulando aplaudir.

Un video en el que aparecen varios celulares doblándose, simulando aplaudir. Amadeo José Argüelles Cruz, profesor, investigador y quien hace parte del Centro de Investigación en Computación del Instituto Politécnico Nacional en México, explicó cómo quieren detectar la ansiedad y la depresión con una camiseta inteligente que analiza señales del cuerpo.

y quien hace parte del Centro de Investigación en Computación del Instituto Politécnico Nacional en México, explicó cómo quieren detectar la ansiedad y la depresión con una camiseta inteligente que analiza señales del cuerpo. OpenAI afirma haber resuelto en 88 horas un problema matemático sin respuesta durante 90 años. Ahora hay un debate sobre los derechos de autor.