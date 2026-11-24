Estos fueron los temas analizados en el programa de La Nube:



Trabajadores se alegraron con el regreso de Jensen Huang como CEO de Nvidia luego del escándalo con la espía china con quien sostuvo una relación extramatrimonial.

luego del escándalo con la espía china con quien sostuvo una relación extramatrimonial. Meta integró en la aplicación de Instagram a Muse, el agente de inteligencia artificial que ayudará a los usuarios a organizar las publicaciones.

el agente de inteligencia artificial que ayudará a los usuarios a organizar las publicaciones. Samuel Sabogal Pardo, vicepresidente de CYTE, habló sobre la criptografía cuántica y la importancia en el diario vivir de las personas.