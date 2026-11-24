Actualizado: 24 de nov, 2026
Estos fueron los temas analizados en el programa de La Nube:
- Trabajadores se alegraron con el regreso de Jensen Huang como CEO de Nvidia luego del escándalo con la espía china con quien sostuvo una relación extramatrimonial.
- Meta integró en la aplicación de Instagram a Muse, el agente de inteligencia artificial que ayudará a los usuarios a organizar las publicaciones.
- Samuel Sabogal Pardo, vicepresidente de CYTE, habló sobre la criptografía cuántica y la importancia en el diario vivir de las personas.