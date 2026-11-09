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Blu Radio  / La Nube  / Director de Nvidia con supuesta espía china: La Nube, programa completo 9 de noviembre de 2026

Director de Nvidia con supuesta espía china: La Nube, programa completo 9 de noviembre de 2026

Escuche en La Nube todo sobre los últimos avances tecnológicos del 9 de noviembre de 2026 en un lenguaje sencillo que todos entienden.

La Nube
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 9 de nov, 2026

Estos fueron los temas más relevantes tratados en La Nube del 9 de noviembre de 2026:

  • La tecnológica Nvidia alcanzó a caer un 5 % a media sesión de Wall Street ante nuevos detalles de la investigación sobre su director ejecutivo, Jensen Huang, quien admitió haber tenido una aventura con una mujer de negocios que es una presunta espía del Gobierno chino.
  • Gabriel Lobitsky, general manager de One Identity, explicó cómo las personas pueden cuidar su identidad digital y protegerla del fraude durante la temporada de compras por internet, apropósito del Black Friday.
  • TikTok pide a Maldita.es su investigación para localizar y eliminar vídeos de abuso sexual; la mayoría son contra menores de edad.

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