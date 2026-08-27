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juego inspirado en 'Guitar Hero': 27 de agosto de 2026 - La Nube, programa completo

Escuche en La Nube todo sobre los últimos avances tecnológicos del 27 de agosto de 2026 en un lenguaje sencillo que todos entienden.

La Nube
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 27 de ago, 2026

Estos fueron los temas más importantes del programa de La Nube del 27 de agosto:

  • La nueva advertencia de Bill Gates sobre la inteligencia artificial y cómo afectará los empleos en Estados Unidos.
  • El doctor Leonardo Herrera, jefe de cirugía general de la Clínica de Occidente, explicó cómo una herramienta creada con inteligencia artificial puede ayudar a "educar o entrenar" a personal de salud en una sala de cirugía.
  • De los creadores de 'Guitar Hero', llega 'Stage Tour' para jugar en diferentes consolas y con varias canciones.

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