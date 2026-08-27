juego inspirado en 'Guitar Hero': 27 de agosto de 2026 - La Nube, programa completo

Estos fueron los temas más importantes del programa de La Nube del 27 de agosto:



La nueva advertencia de Bill Gates sobre la inteligencia artificial y cómo afectará los empleos en Estados Unidos.

y cómo afectará los empleos en Estados Unidos. El doctor Leonardo Herrera, jefe de cirugía general de la Clínica de Occidente, explicó cómo una herramienta creada con inteligencia artificial puede ayudar a "educar o entrenar" a personal de salud en una sala de cirugía.

explicó cómo una herramienta creada con inteligencia artificial puede ayudar a "educar o entrenar" a personal de salud en una sala de cirugía. De los creadores de 'Guitar Hero', llega 'Stage Tour' para jugar en diferentes consolas y con varias canciones.