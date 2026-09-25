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Uber Mujeres: 25 de septiembre de 2026 - La Nube, programa completo

Escuche en La Nube todo sobre los últimos avances tecnológicos del 25 de septiembre de 2026 en un lenguaje sencillo que todos entienden.

La Nube
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 25 de sept, 2026

Estos fueron los temas tratados en La Nube:

  • Llega Uber Mujeres a Colombia. Cali, Medellín y Bogotá serán las tres primeras ciudades en tener esta opción para que las usuarias puedan elegir a solo conductoras en sus trayectos.
  • Mariela Peña, community associate de Clapper para Latinoamérica, habló sobre la importancia de las comunidades en esta red social.
  • Meta Connect 2026 presentó el Muse Charm, un dispositivo de bolsillo de inteligencia artificial con el objetivo de que la persona siempre esté conectada.

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