Uber Mujeres: 25 de septiembre de 2026 - La Nube, programa completo

Actualizado: 25 de sept, 2026
Estos fueron los temas tratados en La Nube:
- Llega Uber Mujeres a Colombia. Cali, Medellín y Bogotá serán las tres primeras ciudades en tener esta opción para que las usuarias puedan elegir a solo conductoras en sus trayectos.
- Mariela Peña, community associate de Clapper para Latinoamérica, habló sobre la importancia de las comunidades en esta red social.
- Meta Connect 2026 presentó el Muse Charm, un dispositivo de bolsillo de inteligencia artificial con el objetivo de que la persona siempre esté conectada.