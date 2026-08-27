EE. UU. revoca visas a quienes pidieron asilo: Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 27 de agosto 2026

Estos fueron los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este jueves, 27 de agosto de 2026:



Isadora Velásquez , abogada migratoria, explicó los alcances de las medidas migratorias anunciadas en Estados Unidos sobre visas de turismo , solicitudes de asilo y procesos de residencia. Aclaró que la revocatoria de visas aplica principalmente para personas que entraron con visa de turismo y luego solicitaron asilo dentro de Estados Unidos .

, abogada migratoria, explicó los alcances de las medidas migratorias anunciadas en Estados Unidos sobre , solicitudes de asilo y procesos de residencia. . Rodrigo Botero , director de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo, calificó los incendios en Colombia como un desastre ambiental , especialmente por el impacto en Tolima y otras zonas de la cuenca alta y media del Magdalena.

, director de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo, calificó los , especialmente por el impacto en Tolima y otras zonas de la cuenca alta y media del Magdalena. Mateo Arjona , nuevo presidente de Satena, habló de los retos de la aerolínea estatal tras convertirse en el primer civil en asumir esa presidencia en 64 años. Aseguró que Satena mantendrá su vocación social y su relación con la Fuerza Aérea , pero buscará una visión más empresarial para mejorar la rentabilidad.

, nuevo presidente de Satena, habló de los retos de la aerolínea estatal tras convertirse en el primer civil en asumir esa presidencia en 64 años. Aseguró que , pero buscará una visión más empresarial para mejorar la rentabilidad. Enrique Uribe Botero , cronista y arquitecto de la Universidad Nacional, explicó por qué consideraba inviable que el presidente Abelardo de la Espriella despachara desde el Palacio de San Carlos en lugar de la Casa de Nariño.

, cronista y arquitecto de la Universidad Nacional, explicó por qué consideraba inviable que el presidente Abelardo de la Espriella despachara desde el Palacio de San Carlos en lugar de la Casa de Nariño. José Andrés Duarte García, presidente ejecutivo de Cotelco, hizo un llamado a no cancelar los viajes al Valle del Cauca, el Eje Cafetero y el Chocó tras el terremoto. Explicó que, aunque algunos establecimientos hoteleros resultaron afectados, la mayoría de la infraestructura turística está en condiciones de operar.

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