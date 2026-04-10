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La gente pide actualizar rezago catastral directamente en el predio: alcalde de Pamplona

El mandatario fue enfático al señalar que la carga de esta situación ha recaído injustamente sobre las administraciones locales.

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