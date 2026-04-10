La gente pide actualizar rezago catastral directamente en el predio: alcalde de Pamplona

La actualización del catastro multipropósito, impulsada por el Gobierno nacional a través del Plan Nacional de Desarrollo, ha desatado una ola de bloqueos en las vías de Norte de Santander y Santander.

Klaus Faber Mogollón, alcalde de Pamplona, aclaró que la inconformidad de la comunidad no radica en el impuesto predial en sí, sino en el desmesurado avalúo catastral realizado sin visitas técnicas a los predios.

El mandatario fue enfático al señalar que la carga de esta situación ha recaído injustamente sobre las administraciones locales.

“Han querido como indelgarle las responsabilidades y las culpas a los alcaldes y concejales, cuando es una responsabilidad directa y netamente del Gobierno nacional”, afirmó Mogollón, refiriéndose al artículo 49 del Plan Nacional de Desarrollo que obliga a actualizar el rezago catastral en 550 municipios del país.



Según el alcalde, el problema central es la metodología utilizada.

“Como el catastro no se hizo en esas zonas desde el territorio, sino desde el escritorio, hay zonas que hacen parte del páramo de Santurbán y del Almorzadero, donde hay fincas que tienen reservas forestales e hídricas y les están contando como si fuesen tierras productivas”, denunció.



La paradoja de la productividad

La preocupación de los campesinos y veedores ciudadanos es que el nuevo sistema solo contempla el número de metros cuadrados, ignorando la realidad del terreno. Mogollón explicó que muchos predios en su región, situados a 2.300 metros sobre el nivel del mar, tienen áreas que no pueden ser explotadas por ser reservas naturales.

“La exigencia es que esa actualización se haga directamente en el predio, en la finca. De esas 40 hectáreas, póngale que puedan utilizar 5 o 10; la otra hace parte de esa reserva que tienen que proteger los campesinos”, señaló el funcionario.

Publicidad

Por ello, el clamor de los manifestantes se resume en la consigna: “Catastro sí, pero no así. Es actualización catastral en el territorio y no en el escritorio”.

Aunque existen leyes que limitan el aumento del impuesto predial al 50%, los ciudadanos temen las repercusiones secundarias de tener predios con avalúos que pasaron de cifras mínimas a cientos de millones de pesos.

“A la gente le empieza a preocupar el impuesto al patrimonio, la declaración de renta y la posibilidad de perder el Sisbén o subsidios que entrega el gobierno”, explicó el alcalde, subrayando que la incertidumbre es “tributaria a futuro, no de pago del predial hoy”.

Publicidad

Actualmente, persisten bloqueos en puntos críticos como la vía Pamplona-Bucaramanga (zona de Mutiscua y Silos) y la vía hacia Cúcuta. Ante este panorama, se espera la visita del director nacional del IGAC, Gustavo Marulanda, para el próximo 15 de abril en Cúcuta, con el fin de entablar un diálogo con las comunidades afectadas, especialmente en los municipios de sexta categoría que son los más golpeados por esta medida.

“Lo que quieren ellos realmente es que ese catastro multipropósito se haga directamente predio a predio”, concluyó Mogollón, instando al gobierno a buscar consensos que no arruinen la economía de los habitantes del sector rural.

Escuche la entrevista: