¿Cómo reactivar economía de regiones afectadas por terremoto?: Mañanas Blu, jueves 27 de agosto 2026

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este jueves, 27 de agosto de 2026:



El alcalde de San Luis, Tolima, Ricardo Acosta , aseguró que el municipio completa más de dos semanas intentando controlar los incendios y advirtió que ya hay afectaciones en servicios públicos, cultivos y ganadería . También reveló que campesinos han reportado en al menos dos ocasiones la presencia de motociclistas que pasarían por zonas rurales antes de que aparezcan nuevos focos de fuego, hechos que ya fueron puestos en conocimiento de las autoridades.

, aseguró que el municipio completa más de dos semanas intentando controlar los incendios y advirtió que ya . También reveló que campesinos han reportado en al menos dos ocasiones la de fuego, hechos que ya fueron puestos en conocimiento de las autoridades. La exministra de Justicia Ángela María Buitrago aseguró que durante el gobierno de Gustavo Petro hubo intromisiones de la Oficina del Alto Comisionado de Paz en decisiones relacionadas con extradiciones . Recordó su oposición a suspender procesos contra cabecillas señalados de seguir delinquiendo y explicó que esas diferencias hicieron parte de las razones que llevaron a su salida del Ministerio.

aseguró que durante el gobierno de . Recordó su oposición a suspender procesos contra cabecillas señalados de seguir delinquiendo y explicó que esas diferencias hicieron parte de las razones que llevaron a su salida del Ministerio. Zhu Jingyang , embajador de China en Colombia, entregó un balance de la emergencia provocada por la avalancha en la frontera entre Nepal y el Tíbet . Explicó que se desplegaron equipos militares, rescatistas, drones y ayudas humanitarias para buscar desaparecidos y atender a las comunidades afectadas, en una zona de difícil acceso en el Himalaya.

, embajador de China en Colombia, entregó un balance de la emergencia provocada por la . Explicó que se desplegaron equipos militares, rescatistas, drones y ayudas humanitarias para buscar desaparecidos y atender a las comunidades afectadas, en una zona de difícil acceso en el Himalaya. Paula Cortés, presidenta de Anato, pidió reducir el IVA de los tiquetes aéreos del 19 % al 5 % y aplicar alivios similares a alojamientos y paquetes turísticos para impulsar la reactivación del sector . También hizo un llamado a los viajeros para que no cancelen sus planes hacia el Eje Cafetero, Valle del Cauca y otras zonas afectadas por el terremoto donde la actividad turística pueda continuar.

. También hizo un llamado a los viajeros para que no cancelen sus planes hacia el Eje Cafetero, Valle del Cauca y otras zonas afectadas por el terremoto donde la actividad turística pueda continuar. Juan Carlos Mora, presidente de Grupo Bancolombia, anunció una donación de $30.000 millones para apoyar la recuperación del sector productivo en las zonas afectadas por el terremoto. Además, explicó que la entidad dispondrá de $5 billones en créditos, de los cuales $3 billones serán para vivienda con una tasa del 8 % y $2 billones para empresas y personas que necesiten recuperar sus negocios.

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