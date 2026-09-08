¿Qué tan cerca está Colombia de racionar energía?: Mañanas Blu, martes 8 de septiembre 2026

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este martes, 8 de septiembre de 2026:



Felipe Bayón, presidente de GeoPark , explicó que la compañía proyecta invertir y gastar cerca de US$6.800 millones en un campo de la Faja Petrolífera del Orinoco de Venezuela, con el objetivo de elevar significativamente su producción en los próximos años . Además, confirmó que GeoPark está evaluando oportunidades para desarrollar fracking en Colombia, especialmente en las cuencas del Valle Medio del Magdalena y Cesar-Ranchería.

, explicó que la compañía proyecta invertir y gastar cerca de . Además, confirmó que GeoPark está evaluando oportunidades para desarrollar fracking en Colombia, especialmente en las cuencas del Valle Medio del Magdalena y Cesar-Ranchería. Alfredo ‘Ape’ Cuello, representante a la Cámara del Partido Conservador y presidente de la Comisión Tercera , aseguró que el monto del presupuesto de 2027 se mantiene en $634,9 billones y que buena parte de su incremento será financiado con deuda . Señaló que el Gobierno todavía no ha explicado en detalle la anunciada ley de financiamiento, aunque anticipó que existe ambiente en el Congreso para aprobar el techo presupuestal.

, aseguró que el monto del . Señaló que el Gobierno todavía no ha explicado en detalle la anunciada ley de financiamiento, aunque anticipó que existe ambiente en el Congreso para aprobar el techo presupuestal. José Francisco Aguirre, director de la Fundación Santo Domingo, anunció una estrategia para convertir a Nuquí y Bahía Solano en polos de turismo de naturaleza , con inversiones en aeropuertos, infraestructura logística y capacidad hotelera. Explicó que también se proyectan $500.000 millones en una primera etapa mediante obras por impuestos para sacar adelante proyectos de infraestructura en el Chocó.

, con inversiones en aeropuertos, infraestructura logística y capacidad hotelera. Explicó que también se proyectan en una primera etapa mediante obras por impuestos para sacar adelante proyectos de infraestructura en el Chocó. Christian Daes, presidente operativo de Tecnoglass , explicó que empresarios apoyarán la reactivación del Chocó con capital semilla para 1.000 emprendedores, que recibirían $5 millones cada uno , además de inversiones en conectividad e infraestructura. También respaldó la creación de incentivos tributarios para atraer empresas que generen empleo en el departamento.

, explicó que empresarios apoyarán la reactivación del Chocó con , además de inversiones en conectividad e infraestructura. También respaldó la creación de incentivos tributarios para atraer empresas que generen empleo en el departamento. Taliana Vargas, gestora social de Cali , presentó la iniciativa Vístete Esperanza, Vístete Colombia , que ya ha reunido más de 150.000 prendas nuevas para los damnificados por el terremoto. Advirtió que unas 20.000 familias continúan necesitando apoyo solamente en Cali y pidió mantener las donaciones y el voluntariado durante los próximos meses.

, presentó la iniciativa , que ya ha reunido más de nuevas para los damnificados por el terremoto. Advirtió que unas y pidió mantener las donaciones y el voluntariado durante los próximos meses. John Fredy Montes Velásquez, alcalde de Belén de Umbría, informó que el terremoto dejó 269 viviendas rurales y 15 urbanas severamente afectadas, mientras un posterior vendaval golpeó a otras 190 familias . El mandatario pidió que la reconstrucción respete las características del Paisaje Cultural Cafetero y planteó utilizar técnicas de bioconstrucción adaptadas a la ruralidad.

. El mandatario pidió que la reconstrucción respete las características del Paisaje Cultural Cafetero y planteó utilizar técnicas de bioconstrucción adaptadas a la ruralidad. Jhon Maya, gerente de EPM, confirmó que algunas zonas de Medellín volvieron a tener restricciones de agua entre las 8:00 de la noche y las 4:00 de la mañana debido a que no se alcanzaron las metas de ahorro. Además, advirtió que el río Cauca registra caudales históricamente bajos y que, si las condiciones empeoran durante El Niño, podría aumentar la presión tanto sobre el suministro de agua como sobre la generación de energía.

debido a que no se alcanzaron las metas de ahorro. Además, advirtió que el río Cauca registra caudales históricamente bajos y que, si las condiciones empeoran durante El Niño, podría aumentar la presión tanto sobre el suministro de agua como sobre la generación de energía. Carolina Tabares, gerente general de Renault Renting, explicó que cada vez más empresas optan por arrendar vehículos a largo plazo en lugar de comprarlos, con pagos mensuales que incluyen mantenimiento, seguros, impuestos y otros costos operativos. Señaló que este modelo permite a las compañías destinar su capital a su actividad principal y conocer de antemano cuánto gastarán en movilidad.

Escuche el programa completo aquí: