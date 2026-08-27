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Bombardeo deja 11 disidentes muertos en Guaviare: 27 agosto 2026, Meridiano Blu, programa completo

Entérese de todas las noticias, las historias, las primicias y los personajes en Meridiano Blu con Ricardo Ospina, Octavio Sasso y todo el equipo del Servicio Informativo.

MERIDIANO BLU
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 27 de ago, 2026

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este jueves, 27 de agosto de 2026:

  • La Operación AMÓN dejó 11 integrantes de las disidencias de las Farc muertos y dos capturados en Guaviare. El operativo comenzó con un bombardeo de la Fuerza Aérea en zona rural de El Retorno, en el que participaron tres aviones Kfir y seis Super Tucano. Entre los muertos está alias ‘Urías Perdomo’, hombre cercano a alias ‘Calarcá’
  • Los ataques con drones se consolidan como una nueva amenaza para la Fuerza Pública. En el último año se han registrado más de 300 ataques con drones cargados con explosivos y expertos advierten que, aunque Colombia desarrolla sistemas antidrones desde 2018, todavía existe una ventaja tecnológica a favor de los grupos ilegales.
  • Alias ‘Águila’, señalado cabecilla de la Segunda Marquetalia, fue enviado a prisión junto con otros diez presuntos integrantes de esa estructura. Rafael Salgado Merchán tendría más de dos décadas de trayectoria criminal y estaría relacionado con alias ‘Zarco Aldinever’, señalado en la investigación por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay.
  • El Gobierno elevará a calamidad pública departamental la emergencia por incendios forestales en Tolima. Entre las medidas anunciadas están 343 subsidios de $65 millones para vivienda rural, entrega de alimento para animales y un congelamiento por tres meses de las amortizaciones de créditos de productores afectados.Una niña de 13 años
  • Desapareció en Medellín mientras estaba bajo protección del ICBF. La familia de Sharlottes Palacios Porto denunció que recibió información contradictoria sobre su ubicación y teme que la menor esté en manos de una red de trata de personas.

Escuche el programa completo aquí:

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