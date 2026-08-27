Bombardeo deja 11 disidentes muertos en Guaviare: 27 agosto 2026, Meridiano Blu, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este jueves, 27 de agosto de 2026:



La Operación AMÓN dejó 11 integrantes de las disidencias de las Farc muertos y dos capturados en Guaviare . El operativo comenzó con un bombardeo de la Fuerza Aérea en zona rural de El Retorno, en el que participaron tres aviones Kfir y seis Super Tucano. Entre los muertos está alias ‘Urías Perdomo’, hombre cercano a alias ‘Calarcá’

. El operativo comenzó con un bombardeo de la Fuerza Aérea en zona rural de El Retorno, en el que participaron tres aviones Kfir y seis Super Tucano. Entre los muertos está alias ‘Urías Perdomo’, hombre cercano a alias ‘Calarcá’ Los ataques con drones se consolidan como una nueva amenaza para la Fuerza Pública. En el último año se han registrado más de 300 ataques con drones cargados con explosivos y expertos advierten que, aunque Colombia desarrolla sistemas antidrones desde 2018, todavía existe una ventaja tecnológica a favor de los grupos ilegales.

y expertos advierten que, aunque Colombia desarrolla sistemas antidrones desde 2018, todavía existe una ventaja tecnológica a favor de los grupos ilegales. Alias ‘Águila’, señalado cabecilla de la Segunda Marquetalia, fue enviado a prisión junto con otros diez presuntos integrantes de esa estructura . Rafael Salgado Merchán tendría más de dos décadas de trayectoria criminal y estaría relacionado con alias ‘Zarco Aldinever’, señalado en la investigación por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay.

. Rafael Salgado Merchán tendría más de dos décadas de trayectoria criminal y estaría relacionado con alias ‘Zarco Aldinever’, señalado en la investigación por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay. El Gobierno elevará a calamidad pública departamental la emergencia por incendios forestales en Tolima . Entre las medidas anunciadas están 343 subsidios de $65 millones para vivienda rural, entrega de alimento para animales y un congelamiento por tres meses de las amortizaciones de créditos de productores afectados.Una niña de 13 años

. Entre las medidas anunciadas están para vivienda rural, entrega de alimento para animales y un congelamiento por tres meses de las amortizaciones de créditos de productores afectados.Una niña de 13 años Desapareció en Medellín mientras estaba bajo protección del ICBF. La familia de Sharlottes Palacios Porto denunció que recibió información contradictoria sobre su ubicación y teme que la menor esté en manos de una red de trata de personas.

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