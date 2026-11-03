Chaparral en alerta por enjambre sísmico: 3 de noviembre 2026, Meridiano Blu, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este martes, 3 de noviembre de 2026:



El Congreso entró en una carrera contra el tiempo para aprobar la Ley de Sometimiento antes de que pierda vigencia la Ley de Orden Público . Senado y Cámara avanzaban simultáneamente en la discusión, mientras varias recusaciones, proposiciones y desacuerdos amenazaban con retrasar el trámite. Si no hay texto aprobado y conciliado antes del 4 de noviembre, tendría que comenzar nuevamente todo el proceso legislativo.

. Senado y Cámara avanzaban simultáneamente en la discusión, mientras varias recusaciones, proposiciones y desacuerdos amenazaban con retrasar el trámite. Si no hay texto aprobado y conciliado antes del 4 de noviembre, tendría que comenzar nuevamente todo el proceso legislativo. El representante Mateo Hidalgo, del Centro Democrático, negó haber entregado hojas de vida al Gobierno después de que Álvaro Uribe lo mencionara directamente en un mensaje publicado en redes sociales . El congresista aseguró que sus contactos con ministros han sido únicamente institucionales y relacionados con su trabajo en la Comisión Quinta, y sostuvo que no ha pedido cargos, favores ni nombramientos. También confirmó que Uribe intentó comunicarse con él antes de publicar el mensaje.

. El congresista aseguró que sus contactos con ministros han sido únicamente institucionales y relacionados con su trabajo en la Comisión Quinta, y sostuvo que no ha pedido cargos, favores ni nombramientos. También confirmó que Uribe intentó comunicarse con él antes de publicar el mensaje. Un fuerte sismo de magnitud 5,6 sacudió Chaparral y otras zonas del Tolima, en medio de un enjambre que ya suma más de 1.300 movimientos en las últimas semanas . El padre Jesbaan Rodríguez, párroco de la iglesia San Juan Bautista, pidió al Gobierno instalar sirenas, capacitar a la comunidad y fortalecer las medidas de prevención. También relató que muchas familias viven con temor y que algunas viviendas ya presentan afectaciones por la actividad sísmica constante.

. El padre Jesbaan Rodríguez, párroco de la iglesia San Juan Bautista, pidió al Gobierno instalar sirenas, capacitar a la comunidad y fortalecer las medidas de prevención. También relató que muchas familias viven con temor y que algunas viviendas ya presentan afectaciones por la actividad sísmica constante. Un intento de robo de un anillo de oro terminó con un presunto ladrón herido y otro capturado en el barrio 7 de Agosto, en Bogotá . La víctima reaccionó cuando varios hombres armados intentaron quitarle la joya y disparó contra uno de ellos, mientras vecinos del sector retuvieron a otro sospechoso. La Policía estableció que este último tenía una orden de captura vigente por varios delitos, entre ellos hurto calificado y concierto para delinquir.

. La víctima reaccionó cuando varios hombres armados intentaron quitarle la joya y disparó contra uno de ellos, mientras vecinos del sector retuvieron a otro sospechoso. La Policía estableció que este último tenía una orden de captura vigente por varios delitos, entre ellos hurto calificado y concierto para delinquir. La salud de los maestros vuelve a quedar en incertidumbre después de que el Gobierno anunciara que no continuará con Fiduprevisora para administrar los recursos del FOMAG. El Ministerio de Educación tomó la decisión tras encontrar un patrimonio negativo superior a $3 billones y dificultades financieras y operativas. Mientras se define un nuevo modelo, los docentes siguen denunciando problemas para conseguir citas, especialistas y medicamentos.

El Ministerio de Educación tomó la decisión tras encontrar un patrimonio negativo superior a $3 billones y dificultades financieras y operativas. Mientras se define un nuevo modelo, los docentes siguen denunciando problemas para conseguir citas, especialistas y medicamentos. Theatron explicó lo ocurrido durante Halloween, cuando varias personas intentaron colarse y tumbaron parte del vallado instalado en los alrededores del establecimiento. Edison Ramírez, CEO y director creativo del establecimiento, aseguró que la Policía y gestores de la localidad recuperaron rápidamente el orden y señaló que tres de las cuatro noches de celebración alcanzaron el aforo completo de 5.500 personas. También pidió una mayor coordinación distrital para manejar las grandes aglomeraciones que genera esta celebración en Bogotá.

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