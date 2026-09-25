Colombia entra en racionamiento de gas natural: 25 septiembre 2026, Meridiano Blu, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este viernes, 25 de septiembre de 2026:



Colombia entra en un racionamiento programado de gas natural por una falla en la planta regasificadora SPEC de Cartagena . La terminal deja de aportar unos 75 millones de pies cúbicos diarios, más del 7 % de la demanda nacional. La medida prioriza el suministro para hogares, pequeños comercios, hospitales y colegios, mientras las principales restricciones recaen sobre usuarios industriales.

. La terminal deja de aportar unos 75 millones de pies cúbicos diarios, más del 7 % de la demanda nacional. La medida prioriza el suministro para hogares, pequeños comercios, hospitales y colegios, mientras las principales restricciones recaen sobre usuarios industriales. Geovany Andrés Rojas, alias ‘Araña’, máximo cabecilla de los Comandos de Frontera, fue extraditado a Estados Unidos . Interpol lo entregó a integrantes de los U.S. Marshals y la DEA en Malambo, Atlántico, antes de que un avión con destino a California saliera del país. El presidente Abelardo De La Espriella acompañó el protocolo de entrega.

. Interpol lo entregó a integrantes de los U.S. Marshals y la DEA en Malambo, Atlántico, antes de que un avión con destino a California saliera del país. El presidente Abelardo De La Espriella acompañó el protocolo de entrega. La Fiscalía avanza en la investigación sobre la financiación de las campañas de Iván Cepeda y Carolina Corcho en la consulta interna del Pacto Histórico de 2025 . El gerente y la contadora de la campaña de Cepeda comparecieron a interrogatorio, mientras las diligencias correspondientes a la campaña de Corcho deben ser reprogramadas. El ente investigador contrasta los reportes de ingresos, créditos y gastos con la documentación recaudada para determinar si existen elementos para avanzar en el proceso.

. El gerente y la contadora de la campaña de Cepeda comparecieron a interrogatorio, mientras las diligencias correspondientes a la campaña de Corcho deben ser reprogramadas. El ente investigador contrasta los reportes de ingresos, créditos y gastos con la documentación recaudada para determinar si existen elementos para avanzar en el proceso. Los incendios forestales mantienen en alerta a varias regiones y amenazan fuentes de agua. Iguaque alcanzó un 98 % de control, pero permanecen conflagraciones activas en Boyacá, Cundinamarca, Tolima y Valle del Cauca. En el páramo Las Hermosas, las llamas superan las 2.000 hectáreas afectadas y Bomberos advierte que la destrucción de la reserva hídrica del río Tuluá puede comprometer el abastecimiento de agua del municipio.

Iguaque alcanzó un 98 % de control, pero permanecen conflagraciones activas en Boyacá, Cundinamarca, Tolima y Valle del Cauca. En el páramo Las Hermosas, las llamas superan las 2.000 hectáreas afectadas y Bomberos advierte que la destrucción de la reserva hídrica del río Tuluá puede comprometer el abastecimiento de agua del municipio. Luis Carlos Orejarena, empresario y presidente de la Asociación Amigos de Ecopetrol, plantea que reducir la deuda y recuperar las utilidades son los retos inmediatos de la nueva administración de la petrolera. También señala la necesidad de retomar la exploración, atraer inversión y fortalecer el gobierno corporativo para recuperar la confianza y el valor de la acción. También mencionó que la auditoría forense anunciada puede revisar decisiones de la administración anterior, pero considera prioritario mejorar la reputación y las condiciones financieras de la compañía.

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