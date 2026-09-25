Colombia entra en racionamiento de gas natural: 25 septiembre 2026, Meridiano Blu, programa completo

Actualizado: 25 de sept, 2026
Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este viernes, 25 de septiembre de 2026:
- Colombia entra en un racionamiento programado de gas natural por una falla en la planta regasificadora SPEC de Cartagena. La terminal deja de aportar unos 75 millones de pies cúbicos diarios, más del 7 % de la demanda nacional. La medida prioriza el suministro para hogares, pequeños comercios, hospitales y colegios, mientras las principales restricciones recaen sobre usuarios industriales.
- Geovany Andrés Rojas, alias ‘Araña’, máximo cabecilla de los Comandos de Frontera, fue extraditado a Estados Unidos. Interpol lo entregó a integrantes de los U.S. Marshals y la DEA en Malambo, Atlántico, antes de que un avión con destino a California saliera del país. El presidente Abelardo De La Espriella acompañó el protocolo de entrega.
- La Fiscalía avanza en la investigación sobre la financiación de las campañas de Iván Cepeda y Carolina Corcho en la consulta interna del Pacto Histórico de 2025. El gerente y la contadora de la campaña de Cepeda comparecieron a interrogatorio, mientras las diligencias correspondientes a la campaña de Corcho deben ser reprogramadas. El ente investigador contrasta los reportes de ingresos, créditos y gastos con la documentación recaudada para determinar si existen elementos para avanzar en el proceso.
- Los incendios forestales mantienen en alerta a varias regiones y amenazan fuentes de agua. Iguaque alcanzó un 98 % de control, pero permanecen conflagraciones activas en Boyacá, Cundinamarca, Tolima y Valle del Cauca. En el páramo Las Hermosas, las llamas superan las 2.000 hectáreas afectadas y Bomberos advierte que la destrucción de la reserva hídrica del río Tuluá puede comprometer el abastecimiento de agua del municipio.
- Luis Carlos Orejarena, empresario y presidente de la Asociación Amigos de Ecopetrol, plantea que reducir la deuda y recuperar las utilidades son los retos inmediatos de la nueva administración de la petrolera. También señala la necesidad de retomar la exploración, atraer inversión y fortalecer el gobierno corporativo para recuperar la confianza y el valor de la acción. También mencionó que la auditoría forense anunciada puede revisar decisiones de la administración anterior, pero considera prioritario mejorar la reputación y las condiciones financieras de la compañía.
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