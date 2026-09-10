Colombia tuvo seguro para terremoto y no renovó: 10 septiembre 2026, Meridiano Blu programa completo

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este jueves, 10 de septiembre de 2026:



Una persona murió y otras dos resultaron gravemente heridas tras caer en un campo minado en zona rural de Tibú, Norte de Santander. Uno de los heridos sería menor de edad y no había podido ser trasladado a Cúcuta por riesgos de seguridad en la vía. Las autoridades también verificaban la información sobre una ambulancia que habría sido retenida por disidencias del Frente 33 de las Farc.

Uno de los heridos sería menor de edad y no había podido ser trasladado a Cúcuta por riesgos de seguridad en la vía. Las autoridades también verificaban la información sobre una ambulancia que habría sido retenida por disidencias del Frente 33 de las Farc. Cali conmemoró un mes del terremoto que dejó 154 víctimas y comenzó la entrega de auxilios económicos a familias damnificadas. En un primer corte, cerca de 11.000 familias recibirán $1.050.000 mensuales durante tres meses, con posibilidad de extender el apoyo por otros tres meses. El Gobierno también puso en marcha 11 decretos para facilitar la reconstrucción de las zonas afectadas.

En un primer corte, cerca de 11.000 familias recibirán $1.050.000 mensuales durante tres meses, con posibilidad de extender el apoyo por otros tres meses. El Gobierno también puso en marcha 11 decretos para facilitar la reconstrucción de las zonas afectadas. Colombia llegó al terremoto sin un seguro específico que permitiera cubrir parte de las pérdidas por el desastre. El país contó desde 2018 con un instrumento que podía desembolsar hasta 400 millones de dólares en caso de un sismo, pero dejó de contratarlo en 2021. Ahora, con pérdidas materiales superiores a los $30 billones, el Gobierno está recurriendo a créditos, donaciones y otras fuentes para financiar la reconstrucción.

El país contó desde 2018 con un instrumento que podía desembolsar hasta 400 millones de dólares en caso de un sismo, pero dejó de contratarlo en 2021. Ahora, con pérdidas materiales superiores a los $30 billones, el Gobierno está recurriendo a créditos, donaciones y otras fuentes para financiar la reconstrucción. Bomberos de Bogotá enviaron personal y maquinaria especializada al Tolima para apoyar el combate de los incendios forestales. Fueron desplegados 16 uniformados, dos camionetas, un furgón, una máquina extintora y dos vehículos de carga hacia Cunday, uno de los municipios más afectados. En el departamento las llamas ya han afectado más de 50.000 hectáreas.

Fueron desplegados 16 uniformados, dos camionetas, un furgón, una máquina extintora y dos vehículos de carga hacia Cunday, uno de los municipios más afectados. En el departamento las llamas ya han afectado más de 50.000 hectáreas. Un bebé de aproximadamente un año fue abandonado frente a una vivienda en el barrio Catalina, en la localidad de Kennedy, en Bogotá. El menor fue encontrado dormido en la intemperie junto a una maleta con elementos para su cuidado y juguetes. La Policía revisa cámaras de seguridad para establecer la responsabilidad de una mujer que fue vista con el niño horas antes. El menor quedó bajo protección del ICBF.

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