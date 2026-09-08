Rubio llega a Colombia para reunión clave: 8 septiembre 2026, Meridiano Blu, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este martes, 8 de septiembre de 2026:



Marco Rubio llegó a Barranquilla para reunirse con el presidente Abelardo De La Espriella . La visita del secretario de Estado de Estados Unidos tiene entre sus ejes la lucha contra el narcotráfico, las relaciones comerciales, los aranceles y la cooperación para la reconstrucción tras el terremoto . También está prevista la firma de memorandos sobre energía nuclear con fines civiles y minerales críticos.

. La visita del secretario de Estado de Estados Unidos tiene entre sus ejes la lucha contra el . También está prevista la firma de memorandos sobre energía nuclear con fines civiles y minerales críticos. El Gobierno levantó la suspensión general de los permisos para el porte legal de armas en Colombia. El decreto mantiene los requisitos y controles para obtener la autorización, mientras la decisión abrió posiciones encontradas en el Congreso entre quienes defienden el derecho de los ciudadanos a protegerse y quienes advierten sobre los riesgos de aumentar la presencia de armas entre civiles.

El decreto mantiene los requisitos y controles para obtener la autorización, mientras la decisión abrió posiciones encontradas en el Congreso entre quienes defienden el derecho de los ciudadanos a protegerse y quienes advierten sobre los riesgos de aumentar la presencia de armas entre civiles. La crisis del Hospital Universitario Erasmo Meoz de Cúcuta deja 48 pacientes muertos mientras esperaban ser trasladados por sus EPS . El centro médico reporta 237 referencias activas y una ocupación del 360 % en urgencias de adultos, 133 % en urgencias pediátricas y 105 % en hospitalización.

. El centro médico reporta y una La inflación anual subió al 6,24 % en agosto, su nivel más alto desde julio de 2024. Analistas advierten que podría acercarse al 6,5 % e incluso al 7 % al cierre del año si continúan las presiones sobre los alimentos y la energía, especialmente por los efectos del fenómeno de El Niño.

Analistas advierten que podría al cierre del año si continúan las presiones sobre los alimentos y la energía, especialmente por los efectos del fenómeno de El Niño. Tatyana Orozco será la nueva presidenta ejecutiva de la Cámara Colombiana de la Infraestructura. Asumirá el próximo 14 de septiembre, luego de que el gremio desistiera del nombramiento de Carolina Soto. Entre sus principales retos estarán la reconstrucción de la infraestructura afectada por el terremoto, las obras públicas en curso y nuevos proyectos en infraestructura férrea, de agua y social.

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