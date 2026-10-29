Venezuela tendrá elecciones según Delcy Rodríguez: 29 octubre 2026, Meridiano Blu, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este jueves, 29 de octubre de 2026:



Delcy Rodríguez aseguró que habrá elecciones en Venezuela y se declaró garante de un proceso democrático, mientras María Corina Machado ofreció su primera rueda de prensa después de regresar al país . Machado afirmó que volvió para contribuir a la transición política, movilizar a la sociedad y avanzar hacia una nueva etapa democrática, mientras Rodríguez anunció que las futuras elecciones deberán realizarse con una autoridad electoral "renovada".

. Machado afirmó que volvió para contribuir a la transición política, movilizar a la sociedad y avanzar hacia una nueva etapa democrática, mientras Rodríguez anunció que las futuras elecciones deberán realizarse con una autoridad electoral "renovada". El Gobierno podría utilizar cerca de $800.000 millones correspondientes a ahorros pensionales de personas fallecidas que no dejaron herederos . La propuesta hace parte de la ley que redistribuye recursos del presupuesto de 2026 y plantea que, cuando no exista una persona con derecho a reclamar esos dineros, pasen al Fondo de Solidaridad Pensional. Los recursos aparecen en medio de las dificultades financieras para cubrir obligaciones de Colpensiones y del programa Colombia Mayor.

. La propuesta hace parte de la ley que redistribuye recursos del presupuesto de 2026 y plantea que, cuando no exista una persona con derecho a reclamar esos dineros, pasen al Fondo de Solidaridad Pensional. Los recursos aparecen en medio de las dificultades financieras para cubrir obligaciones de Colpensiones y del programa Colombia Mayor. El Gobierno prepara un ajuste fiscal de $45 billones que combinaría recortes del gasto con posibles cambios en impuestos ya existentes . Entre las alternativas que han sido mencionadas están eliminar exenciones, revisar el IVA y cobrar este impuesto a compras de bajo valor realizadas en plataformas internacionales como Shein y Temu. El Ejecutivo también prepara un régimen de garantías para ofrecer estabilidad tributaria a grandes inversionistas que lleven capital al país.

. Entre las alternativas que han sido mencionadas están eliminar exenciones, revisar el IVA y cobrar este impuesto a compras de bajo valor realizadas en plataformas internacionales como Shein y Temu. El Ejecutivo también prepara un régimen de garantías para ofrecer estabilidad tributaria a grandes inversionistas que lleven capital al país. Bogotá comenzó las restricciones especiales para motocicletas y parrilleros durante las celebraciones de Halloween. Desde este 29 de octubre y hasta la madrugada del 3 de noviembre estará restringido el acompañante en moto entre las 6:00 p. m. y las 6:00 a. m., mientras que en 19 corredores principales habrá restricciones adicionales para motocicletas entre las 8:00 p. m. y las 4:00 a. m. El incumplimiento puede generar multas superiores a $633.000 e inmovilización del vehículo.

Desde este 29 de octubre y hasta la madrugada del 3 de noviembre estará restringido el acompañante en moto entre las 6:00 p. m. y las 6:00 a. m., mientras que en 19 corredores principales habrá restricciones adicionales para motocicletas entre las 8:00 p. m. y las 4:00 a. m. El incumplimiento puede generar multas superiores a $633.000 e inmovilización del vehículo. Halloween también llegó a las plazas de mercado de Bogotá con una programación especial para las familias . La Plaza de Quiriguá realiza por primera vez el festival ‘Todo Picante’, una fiesta mexicana con más de diez puestos de gastronomía que ofrecen tacos, enchiladas, pan de muerto, frutas con chamoy y otros productos. Durante el fin de semana también habrá actividades para niños, degustaciones, juegos y mariachis en vivo.

. La Plaza de Quiriguá realiza por primera vez el festival ‘Todo Picante’, una fiesta mexicana con más de diez puestos de gastronomía que ofrecen tacos, enchiladas, pan de muerto, frutas con chamoy y otros productos. Durante el fin de semana también habrá actividades para niños, degustaciones, juegos y mariachis en vivo. Bogotá desplegará cientos de funcionarios y reforzará los controles en bares, zonas de rumba y corredores estratégicos durante el puente de Halloween. Lina Vanessa Lozada León, subsecretaria de Gobierno, explicó que habrá cerca de 400 funcionarios de diferentes entidades, 200 operativos de inspección, vigilancia y control, más de 300 agentes civiles y de tránsito y 21 puestos de control. También se acompañará a personas que hayan consumido alcohol en exceso para ayudarlas a regresar de forma segura a sus hogares.

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