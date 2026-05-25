El monstruoso Ford V8 de 5.0 litros que debuta en Sudamérica en el Mundial de Rally en Argentina

Ford va por todo en el Campeonato Mundial de Rally Raid (W2RC) con el debut sudamericano de la Raptor T1+, una camioneta extrema desarrollada para competir en las pruebas más exigentes del off-road mundial y que hará su estreno regional en el Desafío Ruta 40 YPF, en Argentina.

La competencia se disputa entre el 24 y el 29 de mayo de 2026 y recorrerá más de 3.000 kilómetros entre las provincias de San Juan y Mendoza. El evento marcará además el regreso del Mundial de Rally Raid a territorio argentino después de una década.

La gran protagonista será la Ford Raptor T1+, un vehículo creado por Ford Racing junto a M-Sport y diseñado específicamente para enfrentar carreras como el Rally Dakar.

¿Cómo es la Ford Raptor T1+ que correrá en Argentina?

Uno de los aspectos que más llama la atención de esta máquina es su mecánica. Ford apostó por un motor V8 Coyote de 5.0 litros, una configuración que busca privilegiar la resistencia y el torque en condiciones extremas.

Según explicó la marca, el uso de un bloque atmosférico permitió simplificar componentes mecánicos frente a sistemas turboalimentados, además de mejorar confiabilidad en terrenos de arena, piedra y dunas.

La Raptor T1+ también destaca por sus dimensiones y preparación técnica:



Motor V8 Coyote de 5.0 litros

Peso de 2.010 kilogramos

Ancho de 2,3 metros

Neumáticos de 37 pulgadas

Despeje al suelo de 400 mm

Recorrido de suspensión de 350 mm

Ford detalló que el vehículo utiliza un chasis tubular desarrollado tras miles de horas de simulaciones computacionales, con el objetivo de mejorar estabilidad y comportamiento dinámico en alta velocidad.

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¿Qué tecnología usa la camioneta de Ford para el Rally Raid?

La suspensión es otro de los puntos centrales de esta camioneta de competencia. El modelo incorpora amortiguadores Fox con bypass externo y resortes Eibach, un conjunto derivado de experiencias en pruebas como la Baja 1000.

De acuerdo con Ford Racing, este sistema fue diseñado para absorber impactos extremos y mantener el control del vehículo en superficies irregulares.

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En el apartado aerodinámico, la Raptor T1+ utiliza paneles fabricados en fibra de carbono y otros materiales compuestos ultralivianos. La marca aseguró que este trabajo también ayuda a mejorar consumo de combustible y aceleración bajo los límites establecidos por la FIA.

¿Quiénes manejarán la Ford Raptor T1+?

Ford llegará al Desafío Ruta 40 con una nómina de pilotos reconocidos en el automovilismo internacional. Entre ellos aparece el español Carlos Sainz Sr., bicampeón mundial de rally y una de las figuras históricas del Dakar.

La alineación también incluye nombres como:



Nani Roma

Mattias Ekström

Mitch Guthrie Jr.

Ford destacó además la participación de Nani Roma en el desarrollo de la cabina y la ergonomía del vehículo, gracias a su experiencia en competencias de larga duración.

¿Por qué Argentina será clave para Ford antes del Dakar?

La participación en el Desafío Ruta 40 forma parte de la preparación del equipo para el Rally Dakar 2027, considerado el principal objetivo deportivo del programa desarrollado junto a M-Sport.

La marca estadounidense llega respaldada por sus recientes resultados en el Mundial de Rally Raid. En el Dakar 2025, Mattias Ekström consiguió el tercer lugar de la clasificación general, mientras que Mitch Guthrie Jr. terminó dentro de los cinco mejores y el equipo sumó varias victorias de etapa.

Posteriormente, en el Dakar 2026, Ford logró un doble podio con Nani Roma y Alex Haro en la segunda posición, además del tercer lugar de Ekström junto a Emil Bergkvist.

Tras las dos primeras fechas del campeonato mundial, Ford Racing ocupa el tercer lugar entre los fabricantes del W2RC.