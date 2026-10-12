El plan del Gobierno para que Mazda vuelva a ensamblar carros en Colombia después de 12 años

El ministro de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez Amín, puso sobre la mesa una propuesta para recuperar el ensamblaje de Mazda en Colombia: facilitar las condiciones para que la automotriz japonesa evalúe instalar una planta en el país e incorporar empresas nacionales a su cadena de suministro. La iniciativa avanzó el 8 de octubre, con una reunión entre el funcionario y representantes de la compañía, acompañada por ProColombia.

“Yo voy a hacer como ministro lo que tenga que hacer para que ustedes monten su planta aquí en Colombia”, afirmó Gómez Amín durante el encuentro, aunque Mazda todavía no ha confirmado una inversión ni una decisión de volver a fabricar vehículos en el país.

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¿Qué propone el Gobierno para atraer la inversión de Mazda?

Las gestiones tienen dos frentes. El primero es explorar la posibilidad de instalar una planta de ensamblaje; el segundo consiste en buscar oportunidades para que proveedores colombianos participen en la cadena global de la automotriz, mediante el suministro de autopartes, accesorios, repuestos y otros componentes.

La reunión de Bogotá dio continuidad a los contactos que Gómez Amín sostuvo durante una visita oficial a Tokio semanas antes. El ministro explicó que en ese viaje manifestó el interés de Colombia en recuperar la presencia industrial de la marca y que el encuentro de octubre permitió continuar esa conversación.



El Gobierno también plantea trabajar en condiciones que favorezcan las inversiones de largo plazo, entre ellas la seguridad jurídica, la seguridad física y la estabilidad de las reglas para las empresas. Sin embargo, hasta ahora no se han anunciado montos de inversión, plazos para construir una planta ni compromisos de producción.

La vinculación de proveedores nacionales abre una segunda posibilidad de cooperación con Mazda. Esta alternativa permitiría explorar negocios con empresas colombianas sin que necesariamente se haya tomado una decisión sobre el regreso del ensamblaje.

Mazda Foto: Unsplash

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¿Qué tendría que evaluar Mazda antes de instalar una planta?

La principal dificultad es determinar si producir vehículos en Colombia resultaría rentable para la compañía. Ángela Patricia López, presidenta de Mazda de Colombia, explicó en una entrevista con La República, publicada el 12 de septiembre, que una operación de este tipo requiere evaluar la escala de producción, los mercados de exportación y las inversiones necesarias.

La directiva mencionó una referencia de cerca de 50.000 vehículos para alcanzar rentabilidad, además de factores como las instalaciones, las líneas de producción, los proveedores, la logística, las licencias ambientales y las condiciones arancelarias.

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Esa cifra no constituye una meta acordada con el Gobierno ni confirma que Mazda esté preparando una planta para alcanzar ese volumen. Es una referencia planteada por la directiva para explicar la dimensión de los factores económicos que deben analizarse.

Fuentes de la marca consultadas por El Carro Colombiano también recomendaron prudencia frente a las expectativas, pues señalaron que todavía no existe una viabilidad técnica y económica favorable para concretar el proyecto.

Mazda tiene una amplia gama de vehículos híbridos ligeros en su catálogo. Foto: Mazda Press

¿Por qué Mazda dejó de ensamblar carros en Colombia?

La compañía terminó su producción nacional el 30 de abril de 2014, cuando cerró la operación de la Compañía Colombiana Automotriz (CCA), en Bogotá. La planta había ensamblado vehículos Mazda desde 1983, pero la reducción de los mercados de exportación y las dificultades para sostener la operación industrial llevaron al final de esa etapa.

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Desde entonces, Mazda abastece el mercado colombiano con vehículos importados y mantiene su operación comercial y de posventa. Recuperar el ensamblaje supondría, por tanto, una nueva inversión industrial, no simplemente reactivar una línea de producción que siga funcionando.