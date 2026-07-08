Hasta 20 compradores por un mismo vehículo: las subastas digitales transforman el mercado de usados

El mercado de vehículos usados en Colombia experimenta una profunda transformación estructural durante el año 2026, impulsada por la adopción de herramientas tecnológicas, el cambio en los hábitos de consumo y la renovación constante de flotas por parte de las empresas. Esta dinámica ha consolidado las subastas digitales como una de las alternativas más competitivas para la adquisición de automotores en el país, registrando procesos comerciales donde hasta 20 compradores compiten simultáneamente por una misma unidad.

Este repunte en el comercio de vehículos usados coincide con una notable recuperación del sector automotor en general. Según los datos oficiales del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), consolidados por la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) y la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), entre enero y mayo de 2026 se matricularon 128.582 vehículos nuevos en el territorio nacional. La cifra representa un incremento del 48 % en comparación con el mismo periodo del año anterior, un factor que aceleró directamente el reemplazo de activos corporativos y, por consiguiente, aumentó la disponibilidad de automóviles de segunda mano.

Balance comercial y cifras del sector automotor

En este contexto de reactivación, la multinacional de origen brasileño Superbid, firma especializada en la organización de subastas digitales, reportó que entre enero y mayo de 2026 se publicaron en su plataforma un total de 4.149 activos automotores, renglón que abarca automóviles, camiones y motocicletas. De ese inventario, la compañía logró la comercialización de 1.992 unidades, consolidando operaciones financieras por un valor superior a los $90.008 millones de pesos.

La división de automóviles particulares lideró la actividad de la plataforma al registrar 3.105 unidades ofertadas, de las cuales se vendieron 1.484, generando ingresos por $66.943 millones de pesos. Por su parte, el segmento de camiones reportó transacciones cercanas a los $11.845 millones de pesos con 137 unidades vendidas. Finalmente, la categoría de motocicletas, con 198 unidades adjudicadas, obtuvo una tasa de efectividad comercial del 78,3 %, consolidándose como el porcentaje de éxito más alto dentro de la herramienta digital.



Alineado con este panorama, la Asociación Nacional de Movilidad Sostenible (ANDEMOS) ha indicado que el entorno automotor del país avanza hacia esquemas de negocio fuertemente respaldados por la tecnología, el manejo de datos y el uso de canales electrónicos, modificando la interacción entre la oferta y la demanda.

Evolución del perfil del consumidor y demanda regional

Los registros estadísticos internos de la firma subastadora exponen una evolución en el perfil de los usuarios de este canal de comercio electrónico. El 70 % de las personas que adquirieron bienes durante el periodo mencionado participó por primera vez en una puja virtual. Este indicador señala que el mecanismo ha dejado de ser una herramienta exclusiva de comerciantes o intermediarios profesionales, abriendo espacio a personas naturales, pequeños empresarios y emprendedores.

Asimismo, el 85 % de las propuestas económicas registradas se realizó formalmente a través de medios digitales. En cuanto a la distribución geográfica, la demanda de estos vehículos de segunda mano se concentra principalmente en los centros urbanos de Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena y Barranquilla, ciudades que lideran los índices de actividad corporativa y renovación de activos en el país. Respecto a las marcas con mayor volumen de solicitudes y búsquedas, Kia, Renault, Toyota, Suzuki y Chevrolet encabezan las preferencias de los usuarios, en concordancia con su representación histórica dentro del parque automotor nacional.

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Transparencia y sostenibilidad en el entorno digital

Helena Balcázar, gerente general de Superbid Colombia, explicó que los consumidores actuales emplean métodos más informados para evaluar el historial de los automotores y exigen procesos con absoluta claridad. De acuerdo con la directiva, la frecuencia con la que las organizaciones sustituyen sus flotas de trabajo genera un inventario constante que beneficia directamente a familias y unidades productivas menores, profesionalizando el entorno y fomentando la economía circular mediante la reincorporación de activos a la vida laboral activa.

Por otra parte, la Líder de Experiencias de la compañía, Yenny Pacheco, destacó que el formato de subastas virtuales ha eliminado barreras geográficas, permitiendo la concurrencia en tiempo real de interesados desde cualquier punto del país. Pacheco señaló que el registro auditable de las ofertas sustituye los antiguos modelos de negociación cerrada, como el sobre sellado, proporcionando un ecosistema de compra seguro tanto para compradores experimentados como para usuarios primerizos dentro del mercado de vehículos usados en Colombia.